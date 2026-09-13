Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?

·44·Дунё
Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?

Австралиядаги ким ошди савдосида Ангус зотига мансуб буқа мамлакат учун рекорд нархда — 420 минг Австралия доллари, яъни қарийб 300 минг АҚШ долларига сотилди. 19 ойлик ҳайвоннинг нафақат вазни, балки насл бериш хусусиятлари ҳам харидорларни ўзига жалб қилган.

Wyatt W50 лақабли буқа Янги Жанубий Уэлс штатидаги машҳур Миллаҳ Мурраҳ наслчилик хўжалигида етиштирилган. Ушбу хўжалик Ангус зотидаги юқори сифатли қорамолларни етиштириш бўйича Австралиядаги нуфузли хўжаликлардан бири ҳисобланади.

19 ойлик Wyatt W50 ким ошди савдосида 834 килограмм вазни билан ҳам эътибор қозонди.

Бироқ харидорлар учун энг катта қиймат унинг вазнида эмас, балки юқори наслдорлик хусусиятларида бўлган. Ангус зотига мансуб қорамоллар гўштдорлиги ва тез вазн йиғиши билан машҳур. Шу сабабли яхши наслга эга буқалар чорвачилик хўжаликлари учун катта иқтисодий қийматга эга бўлиши мумкин.

Австралиядаги янги рекорд қиммат бўлса-да, дунё рекорди ундан бир неча баробар юқори. 2019 йилда АҚШда ўтказилган ким ошди савдосида SAV America 8018 лақабли Ангус буқаси 1,51 миллион долларга сотилган.

Ангус зотиWyatt W50МиллaҳSAV America
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиАстанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиБугун, 01:5312 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!Бугун, 01:10Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлдиУйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлдиБугун, 00:53Туркияда 91 ёшли отахон бор мол-мулкини масжид қуришга сарфлаб барчага ўрнак бўлди!Туркияда 91 ёшли отахон бор мол-мулкини масжид қуришга сарфлаб барчага ўрнак бўлди!Бугун, 00:49«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз бердиБугун, 00:48Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Бугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи