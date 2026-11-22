Сербия президенти в.б. Александар Чупич Брюсселдаги Ғарбий Болқон саммитига бормайди
Сербия президенти вазифасини бажарувчи, Халқ скупщинаси раиси Александар Чупич Брюсселда ўтказиладиган Европа Иттифоқи (ЕИ) ва Ғарбий Болқон давлатлари саммитида иштирок этмайди.
Бу ҳақда 21 ноябрь куни Европа Иттифоқининг Сербиядаги доимий делегацияси маълум қилди. Расмий хабарда қайд этилишича, Чупич келаси ҳафтадаги саммитда қатнаша олмаслиги муносабати билан таассуф билдирган.
Белграднинг позицияси ва таклифнома тафсилотлари
Европалик дипломатлар билан мулоқот чоғида Александар Чупич Евроиттифоқ билан муносабатларни ривожлантириш ҳамда фундаментал ислоҳотларни илгари суриш Белград учун устувор вазифалар бўлиб қолаётганини таъкидлаган.
Аввалроқ Сербиянинг РТС телеканали 25 ноябрь кунига белгиланган мазкур учрашувга Александар Чупичга Европа кенгаши раҳбари Антониу Кошта таклиф юборгани ҳақида хабар тарқатган эди. Ушбу сафар Чупич учун 25 октябрь кунги парламент сайловларида мухолифатдаги «Талабалар рўйхати» ғалаба қозонгани ва у парламент спикери этиб сайланганидан кейинги илк халқаро майдонга чиқиши бўлиши мумкин эди.
Жиҳат / Сана
Маълумот ва тафсилотлар
Шахс ва лавозим
Александар Чупич — Сербия президенти вазифасини бажарувчи, Халқ скупщинаси раиси
Саммит санаси ва жойи
25 ноябрь, Брюссель (ЕИ ва Ғарбий Болқон давлатлари саммити)
Таклиф ташаббускори
Европа кенгаши раҳбари Антониу Кошта (РТС маълумотига кўра)
Ички сиёсий контекст
25 октябрдаги парламент сайловларида «Талабалар рўйхати» ғалабаси ва спикерликка сайланиш
Болқон кун тартиби
Евроинтеграция суръати ва Шенген ҳудудига кириш масаласи
Евроинтеграция ва Шенген мавзуси
Жорий йилнинг май ойида Сербия ташқи ишлар вазири Марко Джурич Брюсселда ЕИ ва Ғарбий Болқон давлатлари ташқи ишлар вазирлари учрашуви якунлари бўйича чиқиш қилиб, минтақанинг евроинтеграцияси асоссиз чўзилаётганига эътибор қаратган ҳамда Евроиттифоқни Болқон давлатларини Шенген ҳудудига киритишга чақирган эди.
Сизнингча, Александар Чупичнинг Брюсселдаги саммитда қатнашмаслиги Сербия ва Европа Иттифоқи ўртасидаги мулоқот ва ислоҳотлар кун тартибига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…