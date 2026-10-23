Тожикистонда сеҳргарлар, фолбинлар ва уларнинг мижозлари “қора рўйхат”га олинади

·15·Дунё
Тожикистонда сеҳргарлар, фолбинлар ва уларнинг мижозлари “қора рўйхат”га олинади

Тожикистонда аҳоли орасида хурофотни йўқотиш, фирибгарлик ва сеҳр-жоду орқали фуқароларни алдаш ҳолатларига қарши кенг кўламли кураш эълон қилинди.

Мамлакат Ички ишлар вазирлиги (ИИВ) томонидан берилган расмий маълумотга кўра, эндиликда бу каби ноқонуний ва алдовга асосланган фаолиятлар билан шуғулланувчилар, шунингдек, уларга мурожаат қилувчи шахслар ягона махсус маълумотлар базасига (рўйхатга) киритилади.

Махсус «қора рўйхат»га кимлар тушади?

Вазирлик хабарида назорат остига олинадиган шахслар доираси жуда кенг экани алоҳида қайд этилган:

  • Фолбин ва сеҳргарлар: Сеҳр-жоду, фол очиш ва халқни алдаш орқали моддий манфаат кўрувчилар;

  • Сохта диндорлар: Ўзини сохта диний уламо ёки «мулла» сифатида кўрсатиб, ноқонуний диний хизмат кўрсатувчи айрим шахслар;

  • Ахлоқсизлик ва гиёҳвандликка алоқадорлар: Фоҳишалик билан шуғулланувчилар, уларнинг мижозлари ҳамда гиёҳванд моддаларни истеъмол қилувчилар;

  • Мижозлар ва яқинлар: Энг муҳими, мазкур фаолият билан шуғулланувчиларнинг хизматидан фойдаланган фуқаролар ҳам текширув остида рўйхатга тиркалади.

Доимий назорат ва ташкилотларга маълумот бериш

Рўйхатга олинган шахслар ҳуқуқ-тартибот органларининг доимий назоратида бўлади:

  • Маълумотлар алмашинуви: Тегишли давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар расмий сўров юборган тақдирда, ушбу шахсларнинг маълумотлари базадан тўғридан-тўғри тақдим этилади;

  • Шахсий обрў хавфи: Бу шахсларнинг келажакдаги иш фаолияти ва ижтимоий мақомига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

«Фарзандларингиз олдида номингизга доғ туширманг»: ИИВнинг фуқароларга мурожаати

Тожикистон ИИВ барча фуқароларни ҳушёр бўлишга ва бундай тоифадаги кимсалардан узоқ юришга чақирди:

  • «Вазирлик фуқароларни ушбу тоифадаги шахслардан узоқроқ бўлишга чақиради. Шу орқали улар ўзлари билмаган ҳолда махсус рўйхатга тушиб қолмасликлари ва фарзандлари ҳамда жамият олдида ўз номига доғ туширмасликлари лозим», — дейилади вазирликнинг расмий баёнотида.

Тожикистон ИИВфолбинликқора рўйхатсеҳр-жоду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожикистонда фолбинлар ва сеҳргарлар махсус назоратга олинадиТожикистонда фолбинлар ва сеҳргарлар махсус назоратга олинадиКеча 10:11Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!29 июл 14:47Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?17 октябр 18:59Тожикистонда туризм солиғи жорий этилди: пул қаерга сарфланади?Тожикистонда туризм солиғи жорий этилди: пул қаерга сарфланади?21 август 20:00Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!Париж Алишер Усмоновдан санкцияни нега ечмоқчи? Франция ТИВ раҳбари сирни очди!28 сентябр 18:35Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқлади13 август 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда