Тожикистонда сеҳргарлар, фолбинлар ва уларнинг мижозлари “қора рўйхат”га олинади
Тожикистонда аҳоли орасида хурофотни йўқотиш, фирибгарлик ва сеҳр-жоду орқали фуқароларни алдаш ҳолатларига қарши кенг кўламли кураш эълон қилинди.
Мамлакат Ички ишлар вазирлиги (ИИВ) томонидан берилган расмий маълумотга кўра, эндиликда бу каби ноқонуний ва алдовга асосланган фаолиятлар билан шуғулланувчилар, шунингдек, уларга мурожаат қилувчи шахслар ягона махсус маълумотлар базасига (рўйхатга) киритилади.
Махсус «қора рўйхат»га кимлар тушади?
Вазирлик хабарида назорат остига олинадиган шахслар доираси жуда кенг экани алоҳида қайд этилган:
Фолбин ва сеҳргарлар: Сеҳр-жоду, фол очиш ва халқни алдаш орқали моддий манфаат кўрувчилар;
Сохта диндорлар: Ўзини сохта диний уламо ёки «мулла» сифатида кўрсатиб, ноқонуний диний хизмат кўрсатувчи айрим шахслар;
Ахлоқсизлик ва гиёҳвандликка алоқадорлар: Фоҳишалик билан шуғулланувчилар, уларнинг мижозлари ҳамда гиёҳванд моддаларни истеъмол қилувчилар;
Мижозлар ва яқинлар: Энг муҳими, мазкур фаолият билан шуғулланувчиларнинг хизматидан фойдаланган фуқаролар ҳам текширув остида рўйхатга тиркалади.
Доимий назорат ва ташкилотларга маълумот бериш
Рўйхатга олинган шахслар ҳуқуқ-тартибот органларининг доимий назоратида бўлади:
Маълумотлар алмашинуви: Тегишли давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар расмий сўров юборган тақдирда, ушбу шахсларнинг маълумотлари базадан тўғридан-тўғри тақдим этилади;
Шахсий обрў хавфи: Бу шахсларнинг келажакдаги иш фаолияти ва ижтимоий мақомига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
«Фарзандларингиз олдида номингизга доғ туширманг»: ИИВнинг фуқароларга мурожаати
Тожикистон ИИВ барча фуқароларни ҳушёр бўлишга ва бундай тоифадаги кимсалардан узоқ юришга чақирди:
«Вазирлик фуқароларни ушбу тоифадаги шахслардан узоқроқ бўлишга чақиради. Шу орқали улар ўзлари билмаган ҳолда махсус рўйхатга тушиб қолмасликлари ва фарзандлари ҳамда жамият олдида ўз номига доғ туширмасликлари лозим», — дейилади вазирликнинг расмий баёнотида.
Изоҳлар 0
…