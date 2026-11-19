Тўй совғаси ичидан сирли буюм топилди: видео интернетда муҳокамага сабаб бўлди (видео)
Дўстларидан бири тўй муносабати билан совға қилган сумка кутилмаган воқеага сабаб бўлди. Оқ рангли сумканинг тутқичи ичидан ғалати буюм топилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.
Видеода сумка тутқичининг тилла рангли қопқоғи тирноқ пилкаси ёрдамида очилаётгани кўринади. Унинг ичидан эса сариқ матога ўралган, устига сирли белгилар туширилган ва ип билан боғланган тугун чиқариб олинади.
Видео муаллифининг таъкидлашича, топилган буюм эр-хотиннинг оилавий бахтига зарар етказиш, ҳасад ёки ёмон ният билан қилинган «қарғиш» бўлиши мумкин. Бироқ бу даъволарни тасдиқловчи бирор далил келтирилмаган.
Мазкур лавҳа интернет фойдаланувчилари орасида турлича муносабат уйғотди. Айримлар бундай ҳолатга жиддий ёндашиш кераклигини айтса, бошқалар воқеани кўпроқ кўришлар йиғиш учун атайлаб саҳналаштирилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Ҳозирча сумка ичидан топилган буюмнинг келиб чиқиши ва воқеанинг ҳақиқийлиги ҳақида аниқ маълумот йўқ.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…