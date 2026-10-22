Тожикистонда фолбинлар ва сеҳргарлар махсус назоратга олинади

·43·Дунё
Тожикистонда фолбинлар ва сеҳргарлар махсус назоратга олинади

Тожикистонда фолбинлик, сеҳр-жоду, хурофот ва фуқароларни алдаш билан боғлиқ фаолиятларга қарши назорат кучайтирилмоқда. Мамлакат Ички ишлар вазирлиги бундай ишларга алоқадор шахсларни махсус маълумотлар базасига киритиш режалаштирилаётганини маълум қилди.

Вазирликнинг 21 октябрь куни эълон қилган баёнотига кўра, рўйхатга турли тоифадаги шахслар киритилади. Улар орасида фолбинлар, сеҳр-жоду билан шуғулланувчилар, ўзини диний уламолар сифатида таништирувчи айрим кишилар ҳам бор.

Махсус рўйхатга кимлар киритилади?

Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, маълумотлар базаси фақат фолбин ва сеҳргарлар билан чекланмайди. Унга фоҳишалик билан боғлиқ фаолиятда иштирок этувчи шахслар, уларнинг мижозлари ва яқинлари, шунингдек, гиёҳванд моддалар истеъмол қилувчилар ҳам киритилиши мумкин.

Қайд этилишича, рўйхатга киритилган шахслар тегишли идоралар назоратида бўлади. Зарур ҳолларда ваколатли тузилмаларнинг сўровига асосан улар ҳақидаги маълумотлар ҳам тақдим этилади.

Вазирлик фуқароларга мурожаат қилди

Тожикистон Ички ишлар вазирлиги аҳолини фуқароларни алдаш ва хурофотга асосланган фаолият билан шуғулланувчи шахслардан эҳтиёт бўлишга чақирди.

Вазирлик баёнотида бундай кишилар билан алоқалардан узоқ туриш фуқароларнинг ўзи ва оиласи учун ҳам муҳим экани таъкидланган.

Мазкур чоралар мамлакатда хурофот, фирибгарлик ва жамият учун зарарли деб баҳоланган фаолиятларнинг олдини олишга қаратилган.

Тожикистон ИИВфолбинликхурофотфирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!Тожикистонда мисли кўрилмаган ер савдоси: 133 нафар мансабдор жиноий жавобгарликда!29 июл 14:47Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?Марказий Осиёда болаларга зўравонлик учун қандай жазо бор?17 октябр 18:59Тожикистонда туризм солиғи жорий этилди: пул қаерга сарфланади?Тожикистонда туризм солиғи жорий этилди: пул қаерга сарфланади?21 август 20:00Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04Тожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиТожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайди13 август 08:51Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этди14 июл 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда