Сеҳр-жоду дейилган ҳолат

·156·Дунё
Сеҳр-жоду дейилган ҳолат
Қисқача

Ижтимоий тармоқларда ески суратдаги аёлнинг кўзи, бурни ва томоғи соҳаларидан игналар ўтказилгани ҳамда унинг танасида жароҳатлар пайдо бўлгани акс етган видео тарқалди. Ушбу ҳолат интернет фойдаланувчилари орасида турли тахминларга сабаб бўлиб, айрим кузатувчилар буни сеҳр-жоду билан боғлаган. Изоҳларда айримлар мазкур ишни қилган шахснинг ҳаракатини қоралаб, бундай ёмонлик ўзига қайтишини ёзган.

Ижтимоий тармоқларда бир аёлга сеҳр-жоду қилингани айтилаётган видео тарқалди. Унда эски суратда аёлнинг кўзи, бурни ва томоғи соҳаларидан игналар ўтказилгани акс этган.

Кейинги кадрларда эса аёлнинг худди шу жойларида жароҳатлар пайдо бўлгани кўрсатилади. Бу ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турли тахминларга сабаб бўлмоқда.

Айрим кузатувчилар суратдаги ҳолатни сеҳр-жоду билан боғлаган. Изоҳларда мазкур ишни қилган шахснинг ҳаракати қораланган. Кўпчилик бундай ёмонлик ўзига қайтишини ёзган.

Ҳодисанинг асл сабаби ва видеодаги ҳолатларнинг қанчалик ҳақиқатга мослиги эса номаълум.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиБугун, 19:02Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Бугун, 17:58Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда