Дунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугунги кунда дунёда Иккинчи жаҳон урушидан буён энг кўп қуролли можаролар давом этмоқда, жами 65 та фаол тўқнашув қайд этилган.
- Халқаро инқирозлар гуруҳи дунёдаги низоларнинг бирлашиб, Учинчи жаҳон урушига айланиш хавфи ҳақида огоҳлантирмоқда.
- Украина, Яқин Шарқ ва Тайван атрофидаги кескинликлар глобал хавфсизликка таҳдид солмоқда.
- Россия ва Хитойнинг ҳаракатлари эса глобал беқарорликни янада кучайтирмоқда.
Халқаро геосиёсий майдонда вазият мисли кўрилмаган даражада кескинлашмоқда. Нуфузли Financial Times (FT) нашри эълон қилган таҳлилий мақолага кўра, бугунги кунда ер юзидаги қуролли низолар ва ҳарбий қарама-қаршиликлар сони Иккинчи жаҳон уруши тугаганидан буён энг юқори кўрсаткичга етган.
Халқаро инқирозлар гуруҳи (International Crisis Group) таҳлилчилари дунёнинг турли нуқталарида содир бўлаётган тўқнашувлар бир нуқтада бирлашиб, ялпи глобал ҳалокат — Учинчи жаҳон урушига айланиб кетиш хавфи тобора реаллашиб бораётганидан жиддий огоҳлантирмоқда.
Сайёра бўйлаб 65 та фаол можаро: Хавф қаердан келмоқда?
Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, айни пайтда дунё бўйлаб жами 65 та қуролли можаро давом этмоқда:
Украина фронтидаги кескинлик: Европадаги кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар нафақат минтақавий, балки глобал хавфсизлик архитектурасини издан чиқарди;
Яқин Шарқдаги кескин қаршилик: АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ва билвосита тўқнашувлар бутун минтақани қамраб олиш хавфини туғдирмоқда;
Тайвань бўғозидаги босим: Тайвань ороли атрофидаги ҳарбий кескинлик икки супердавлат — АҚШ ва Хитой ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув хавфини энг юқори даражага чиқармоқда;
Янги геосиёсий ўқ: Москва, Пекин, Теҳрон ва Пхеньян ўртасидаги ҳарбий-сиёсий яқинлашув Ғарб коалициясига қарши янги куч марказини шакллантириб, глобал беқарорликни янада кучайтирмоқда.
Глобал уруш чегараси: Ҳал қилувчи икки савол
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, дунёнинг янги уруш гирдобига шўнғиши ёки унинг олдини олиш яқин келажакда қабул қилинадиган иккита стратегик қарорга бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда:
Россия НАТО давлатига ҳужум қиладими? Бундай қадам альянснинг 5-моддасини ишга тушириб, ядровий кучларнинг очиқ тўқнашувига олиб келиши муқаррар;
Хитой Тайванни ҳарбий йўл билан қайтаришга киришадими? АҚШнинг Тайванга хавфсизлик кафолатлари туфайли бу ҳолат Тинч океани минтақасидаги йирик денгиз ва ҳаво урушига айланади.
Айнан ушбу икки муҳим синов инсониятнинг келгуси ўн йилликлардаги хавфсизлиги ва тинчлиги чегарасини белгилаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…