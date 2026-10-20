Дунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етди

·49·Дунё
Дунё Учинчи жаҳон уруши бўсағасидами? Қуролли можаролар сони рекорд даражага етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугунги кунда дунёда Иккинчи жаҳон урушидан буён энг кўп қуролли можаролар давом этмоқда, жами 65 та фаол тўқнашув қайд этилган.
  • Халқаро инқирозлар гуруҳи дунёдаги низоларнинг бирлашиб, Учинчи жаҳон урушига айланиш хавфи ҳақида огоҳлантирмоқда.
  • Украина, Яқин Шарқ ва Тайван атрофидаги кескинликлар глобал хавфсизликка таҳдид солмоқда.
  • Россия ва Хитойнинг ҳаракатлари эса глобал беқарорликни янада кучайтирмоқда.

Халқаро геосиёсий майдонда вазият мисли кўрилмаган даражада кескинлашмоқда. Нуфузли Financial Times (FT) нашри эълон қилган таҳлилий мақолага кўра, бугунги кунда ер юзидаги қуролли низолар ва ҳарбий қарама-қаршиликлар сони Иккинчи жаҳон уруши тугаганидан буён энг юқори кўрсаткичга етган.

Халқаро инқирозлар гуруҳи (International Crisis Group) таҳлилчилари дунёнинг турли нуқталарида содир бўлаётган тўқнашувлар бир нуқтада бирлашиб, ялпи глобал ҳалокат — Учинчи жаҳон урушига айланиб кетиш хавфи тобора реаллашиб бораётганидан жиддий огоҳлантирмоқда.

Сайёра бўйлаб 65 та фаол можаро: Хавф қаердан келмоқда?

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, айни пайтда дунё бўйлаб жами 65 та қуролли можаро давом этмоқда:

  • Украина фронтидаги кескинлик: Европадаги кенг кўламли ҳарбий ҳаракатлар нафақат минтақавий, балки глобал хавфсизлик архитектурасини издан чиқарди;

  • Яқин Шарқдаги кескин қаршилик: АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ва билвосита тўқнашувлар бутун минтақани қамраб олиш хавфини туғдирмоқда;

  • Тайвань бўғозидаги босим: Тайвань ороли атрофидаги ҳарбий кескинлик икки супердавлат — АҚШ ва Хитой ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашув хавфини энг юқори даражага чиқармоқда;

  • Янги геосиёсий ўқ: Москва, Пекин, Теҳрон ва Пхеньян ўртасидаги ҳарбий-сиёсий яқинлашув Ғарб коалициясига қарши янги куч марказини шакллантириб, глобал беқарорликни янада кучайтирмоқда.

Глобал уруш чегараси: Ҳал қилувчи икки савол

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, дунёнинг янги уруш гирдобига шўнғиши ёки унинг олдини олиш яқин келажакда қабул қилинадиган иккита стратегик қарорга бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда:

  • Россия НАТО давлатига ҳужум қиладими? Бундай қадам альянснинг 5-моддасини ишга тушириб, ядровий кучларнинг очиқ тўқнашувига олиб келиши муқаррар;

  • Хитой Тайванни ҳарбий йўл билан қайтаришга киришадими? АҚШнинг Тайванга хавфсизлик кафолатлари туфайли бу ҳолат Тинч океани минтақасидаги йирик денгиз ва ҳаво урушига айланади.

Айнан ушбу икки муҳим синов инсониятнинг келгуси ўн йилликлардаги хавфсизлиги ва тинчлиги чегарасини белгилаб бериши кутилмоқда.

НАТОТайваньУкраина фронтиХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликларАҚШ - Эрон уруши глобал ёқилғи инқирозини юзага чиқарди: Дунё бўйлаб оммавий норозиликлар17 сентябр 20:58Қозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошландиҚозоғистонда КХШТнинг шов-шувли «Рубеж-2026» машғулотлари бошланди14 сентябр 23:55Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?28 август 09:19Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?6 август 22:11АҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасидаАҚШ дизель экспортини бутунлай тақиқламоқчи: Жаҳон бозори янги энергетик инқироз ёқасида16 сентябр 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда