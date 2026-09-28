Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)
Наманганда юз берган воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерлар ва ижтимоий тармоқ фаолларига мурожаат қилди.
Унинг айтишича, оиланинг оғир вазиятидан фойдаланиб, қизининг суратлари рухсатсиз тарқатилмоқда. Шунингдек, айрим шахслар томонидан онанинг розилигисиз пластик карталарга маблағ йиғилаётгани маълум қилинган.
Аёл тармоқ фаолларидан қизининг суратларини саҳифаларидан ўчириб ташлашни ҳамда оиланинг бошига тушган вазиятдан шахсий манфаат йўлида фойдаланмасликни сўради.
Онанинг таъкидлашича, қизининг фотосуратлари ва оиланинг ҳозирги ҳолати турли маблағ йиғимларини ташкил этиш учун ҳам ишлатилмоқда. У бундай ташаббуслар оиланинг розилигисиз амалга оширилмаслиги, уларнинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан муносабатда бўлиш кераклигини билдирди.
“Қизимнинг суратларини тарқатманг, бизнинг ҳолатимиздан фойдаланманг”, — дея мурожаат қилди она.
Изоҳлар 0
…