Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)

·29·Жамият
Намангандаги воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерларга мурожаат қилди (видео)

Наманганда юз берган воқеа ортидан қизчанинг онаси блоггерлар ва ижтимоий тармоқ фаолларига мурожаат қилди.

Унинг айтишича, оиланинг оғир вазиятидан фойдаланиб, қизининг суратлари рухсатсиз тарқатилмоқда. Шунингдек, айрим шахслар томонидан онанинг розилигисиз пластик карталарга маблағ йиғилаётгани маълум қилинган.

Аёл тармоқ фаолларидан қизининг суратларини саҳифаларидан ўчириб ташлашни ҳамда оиланинг бошига тушган вазиятдан шахсий манфаат йўлида фойдаланмасликни сўради.

Онанинг таъкидлашича, қизининг фотосуратлари ва оиланинг ҳозирги ҳолати турли маблағ йиғимларини ташкил этиш учун ҳам ишлатилмоқда. У бундай ташаббуслар оиланинг розилигисиз амалга оширилмаслиги, уларнинг шахсий ҳаётига ҳурмат билан муносабатда бўлиш кераклигини билдирди.

“Қизимнинг суратларини тарқатманг, бизнинг ҳолатимиздан фойдаланманг”, — дея мурожаат қилди она.

Наманганижтимоий тармоқларшахсий ҳаёт дахлсизлигифирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиЯнги шаҳар, янги уй ва янги фамилия: Наманганлик қизчанинг оиласига давлат ёрдам кўрсатадиКеча 15:46«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)26 сентябр 13:18Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)21 июл 12:01Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаБугун 08:10Беларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этиладиБеларусда 800 та бўш иш ўрни: Ўзбекистонликлар Витебскка уюшган ҳолда жалб этиладиБугун 07:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)