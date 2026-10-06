АҚШда хитойлик жосус аёл қўлга олинди: у кимни кузатган?

·5·Дунё
АҚШда хитойлик жосус аёл қўлга олинди: у кимни кузатган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШда 34 ёшли Ванъин Чжан Хитой расмийлари топшириғи билан Тайван Президенти Лай Синденининг ўғилларидан бирини кузатганликда гумонланиб ҳибсга олинди.
  • У 2025 йилда Сиетлда Тайван Президентининг ўғли ва оила аъзоларини кузатиб, уларга оид маълумотларни Хитойга етказган.
  • Чжан АҚШда хорижий давлатнинг рўйхатдан ўтмаган агенти сифатида фаолият юритганликда айбланмоқда.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) Калифорнияда истиқомат қилувчи 34 ёшли аёлни Хитой расмийлари топшириғи асосида Тайвань Президенти Лай Циндэнинг ўғилларидан бирини кузатганликда гумонлаб ҳибсга олди. Бу ҳақда “Reuters” хабар берди.

Маълум бўлишича, Хизер номи билан танилган Ванъин Чжан 4 октябрь куни Лос-Анжелес халқаро аэропортида қўлга тушган. У шу пайтда Хитойга парвоз қилишга тайёргарлик кўраётган бўлган. Чжанга хорижий давлатнинг рўйхатдан ўтмаган агенти сифатида фаолият юритганлик бўйича айблов қўйилган.

ФҚБ маълумотларига кўра, Чжан 2025 йилда Хитой расмийларининг топшириғи билан Сиэтл шаҳрига борган. У ерда Тайвань Президентининг ўғли ҳамда унинг оила аъзоларини кузатиб, уларга тегишли фотосуратлар, видеолар ва автомобиль давлат рақамлари ҳақидаги маълумотларни Хитой расмийларига етказган.

АҚШ Марказий Калифорния округи бўйича бош прокурорининг биринчи ёрдамчиси Билл Эссайлининг таъкидлашича, Чжан қўлга тушмаслик учун махсус чора ва усуллардан фойдаланган. Шунингдек, у хорижий ҳукумат топшириғи асосида иш олиб бораётганини АҚШ расмийларига маълум қилмаган.

Тайвань президентлик идораси эса Чжаннинг ҳаракатларини “трансмиллий репрессиянинг одатий ҳолати” сифатида баҳолади. Идора вакиллари Тайвань фуқароларини ҳимоя қилгани учун АҚШ ҳукуматига миннатдорлик билдирди.

“Мамлакатимиз инсон ҳуқуқлари ва давлатлар суверенитетини менсимасликка асосланган бундай ваҳшиёна хатти-ҳаракатларни қатъий қоралайди”, — деди президентлик идораси вакили Карен Куо.

Айни пайтда Хитой Ташқи ишлар вазирлиги “Reuters” томонидан изоҳ сўраб юборилган мурожаатга ҳозирча жавоб қайтармаган. Шунингдек, Чжаннинг адвокати бор-йўқлиги ҳам ҳозирча маълум эмас.

Қайд этилишича, у 6 октябрь куни Лос-Анжелесдаги федерал судда иштирок этиши кутилмоқда. Судда унга қўйилган айбловлар бўйича дастлабки процессуал масалалар кўриб чиқилиши мумкин.

Маълумот учун, Лай Циндэ ва у раҳбарлик қилаётган Демократик прогрессив партия Тайваннинг Хитойдан алоҳида ўзига хослигини мунтазам равишда таъкидлаб келади. Пекин эса Тайванни Хитой ҳудудининг бир қисми деб ҳисоблайди.

Лай Циндэ оролнинг келажаги билан боғлиқ масалани фақат Тайвань халқи ҳал қилиши мумкин, деган позицияни билдириб келади.

АҚШ Тайвань билан расмий дипломатик муносабатларга эга эмас. Шунга қарамай, Вашингтон оролнинг энг муҳим халқаро ҳамкорларидан бири ва асосий қурол етказиб берувчиси ҳисобланади.

Ванъин ЧжанЛай ЦиндэФедерал қидирув бюросиХитой расмийлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиХитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлди12 июн 20:43Жефф Безос кексалар мажмуасида болалар учун бепул боғча очдиЖефф Безос кексалар мажмуасида болалар учун бепул боғча очдиБугун 06:33Москва вилоятида дрон «Игла» ёрдамида уриб туширилди (видео)Москва вилоятида дрон «Игла» ёрдамида уриб туширилди (видео)Бугун 05:25Олимлар 315 минг йил аввал яшаган Homo sapiens вакилининг юз қиёфасини тикладиОлимлар 315 минг йил аввал яшаган Homo sapiens вакилининг юз қиёфасини тикладиБугун 05:02Чеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршиладиЧеченистон раҳбари Рамзан Қодиров 50 ёшни қаршиладиБугун 00:50Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бразилияда улкан баннер ҳаво шарига илиниб, парча-парча бўлиб кетди (видео)Бугун 00:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота