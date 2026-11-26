Исроил парламенти баланд овозли азонни чеклаш тўғрисидаги қонун лойиҳасини рад этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ISROил парламенти масжидларда овоз кучайтиргичлар орқали азон айтишни чеклашни кўзда тутган қонун лойиҳасини кўпчилик овоз билан рад этди.
- «Оцма Ехудит» партияси томонидан илгари сурилган мазкур ташаббус муҳокамаси Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир ва араб депутатлар ўртасидаги кескин жанжал билан кечди.
- Қонун лойиҳасига қарши 63 нафар депутат овоз берган бўлса, уни 45 нафар парламент аъзоси қўллаб-қувватлади.
Исроил парламенти (Кнессет) масжидларда овоз кучайтиргичлар орқали баланд овозда азон айтишни чеклашга қаратилган қонун лойиҳасини кўпчилик овоз билан рад этди. Ушбу ташаббус муҳокамаси Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен-Гвир иштирокидаги кескин жанжал билан кечди ва якунда вазир мажлислар залидан чиқариб юборилди.
Қонун лойиҳаси нималарни кўзда тутган эди?
Ўта ўнгчи «Оцма Йехудит» («Яҳудий кучи») партияси депутатлари томонидан илгари сурилган ҳужжатда масжидларга нисбатан қатъий талаб ва жазо чоралари белгиланган эди:
Мажбурий рухсатнома: Масжидлар овоз кучайтиргич ва карнайлардан фойдаланиш учун махсус рухсатнома олиши шарт қилиб қўйилиши керак эди.
Полиция ваколатлари ва жарималар: Қоидабузарлик аниқланган тақдирда, полицияга овоз кучайтиргичларни ўчириш, ускуналарни мусодара қилиш ҳамда 50 минг шекелгача (тахминан 15,8 минг АҚШ доллари) жарима солиш ҳуқуқи берилиши кўзда тутилганди.
Кнессетдаги даҳанаки жанг ва вазирнинг залдан ҳайдалиши
Овоз беришдан аввалги баҳслар вақтида Итамар Бен-Гвир ва араб миллатига мансуб депутатлар ўртасида кескин тўқнашув юзага келди. Вазир араб депутатларини терроризмни қўллаб-қувватлашда айблаб, улардан оилалари билан бирга мамлакатни тарк этишни талаб қилди.
Кнессет спикери ўринбосари Эйтан Гинзбург залда тартиб ўрнатишга уринганида, Бен-Гвир уни «аҳмоқ» (идиот) деб ҳақорат қилди. Бунга жавобан Гинзбург вазирни мажлислар залидан чиқариб юбориш ҳақида буйруқ берди. Бен-Гвир зални тарк этар экан, ҳукуматнинг бошқа аъзоларини ҳам ўзига эргашишга чақирди.
Овоз бериш натижалари ва сиёсий муносабатлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва натижалар
Лойиҳа муаллифи
Ўта ўнгчи «Оцма Йехудит» партияси (Итамар Бен-Гвир)
Қарши овозлар
63 нафар депутат (мухолифат ва араб партиялари)
Ёқлаб овозлар
45 нафар депутат
Бетараф / қатнашмаганлар
Ультраортодоксал (харедим) партияларнинг аксарият депутатлари овоз беришда қатнашмади
Якуний қарор
Қонун лойиҳаси рад этилди
Муҳокамалар давомида Бен-Гвир ушбу ташаббусни «акустик терроризмга» қарши кураш деб атаган бўлса, мухолиф депутатлар уни мусулмон озчиликнинг диний эркинликларига нисбатан очиқ тажовуз сифатида баҳоладилар.
Сизнингча, Исроил парламентининг ушбу баҳсли қонун лойиҳасини рад этиши мамлакатдаги диний эркинликлар ва ички барқарорликни сақлаб қолиш учун қанчалик муҳим қадам бўлди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсий майдондаги ушбу муҳим янгиликни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…