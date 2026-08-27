Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?

·7·Дунё
Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?

Фото: Efrem Lukatsky / AP Photo
Украинага ажратилган Европа маблағлари атрофида янги баҳс авж олди. Польша Сейми депутати Марек Якубяк Европа Иттифоқи томонидан Украинага кўрсатилган ёрдамнинг катта қисми тақдири ҳақида савол қўйди.

Бироқ унинг «200 миллиард евро йўқолди» деган фикри расмий хулоса эмас. Бу — сиёсатчининг шахсий баҳоси бўлиб, Европа Иттифоқининг расмий маълумотлари эса Украинага кўрсатилаётган ёрдам турли йўналишлар ва молиявий механизмлар орқали амалга оширилаётганини кўрсатади.

1. Марек Якубяк қандай даъво қилди?

Польша парламенти депутати Марек Якубяк PRZEkanał YouTube каналидаги чиқишида Украинадаги уруш билан боғлиқ молиявий оқимлар юзасидан кескин фикр билдирди.

Унинг сўзларига кўра, Европа Иттифоқи томонидан ажратилган катта миқдордаги маблағларнинг сарфланиши бўйича саволлар мавжуд.

«Бу урушнинг маъноси нима? ... 200 миллиард евро йўқолди», — дея Якубякнинг сўзлари келтирилмоқда.

Шу билан бирга, мазкур рақамнинг айнан қайси ҳисоб-китоб ёки расмий ҳужжатга асослангани ҳақида депутат келтирган баёнотда аниқ маълумот берилмаган.

2. Европа Иттифоқи расмий рақамларда нимани айтмоқда?

Европа Иттифоқининг расмий маълумотларида Украина ва украиналикларни қўллаб-қувватлаш учун ажратилган умумий маблағ 220 миллиард евродан ошгани қайд этилган.

Бу маблағ бир хил тўлов ёки фақат Киевга ўтказилган пул эмас. У бир нечта йўналишни қамраб олади:

  • Украина давлат бюджетига молиявий ёрдам;

  • ҳарбий кўмак;

  • гуманитар ёрдам;

  • украиналик қочқинларни қабул қилган ЕИ давлатларини қўллаб-қувватлаш;

  • Россиянинг музлатилган активларидан олинган тушумлар ҳисобидан амалга оширилаётган дастурлар.

Шу сабабли, «220 миллиард евро ажратилди ва унинг 200 миллиарди йўқолди» деган хулосани расмий маълумотлар тасдиқламайди.

3. Қурол саноати даромадлари ҳақидаги рақамлар нега баҳсга сабаб бўлди?

Россиялик сиёсатчи Олег Царев ҳам мазкур мавзуга муносабат билдириб, Украинадаги уруш Европа ва Америка мудофаа саноати компаниялари учун катта иқтисодий фойда келтираётганини таъкидлади.

Бу масалада келтирилган айрим рақамлар SIPRI ҳисоботларига ҳам таянади.

2024 йил якунлари бўйича Европа давлатларида жойлашган, Россияни ҳисобга олмаган 26 та йирик қурол ишлаб чиқарувчи компаниянинг умумий даромади 13 фоизга ўсиб, 151 миллиард долларга етди.

Германиядаги тўртта компаниянинг қурол савдосидан тушган умумий даромади эса 36 фоизга ошди.

Кўрсаткич

2024 йилдаги ҳолат

Европа қурол компаниялари даромади ўсиши

13%

Уларнинг умумий даромади

151 млрд доллар

Германиядаги 4 компания ўсиши

36%

Украина мудофаа саноати компанияси ўсиши

41%

Аммо қурол ишлаб чиқарувчилар даромадининг ўсиши урушнинг «пул ювиш учун ташкил этилгани»ни англатмайди. Бу икки масала ўртасида тўғридан-тўғри сабабий боғлиқликни исботлаш учун алоҳида далиллар талаб этилади.

4. Чехия снаряд ташаббуси атрофида ҳам саволлар кўтарилди

Царев ўз баёнотида Чехиянинг Украина учун снарядлар харид қилиш ташаббусини ҳам тилга олди.

Унинг фикрича, воситачилик ва харид жараёнларида нархлар ҳамда комиссиялар билан боғлиқ саволлар мавжуд.

Бироқ мазкур даъволар бўйича ҳам мустақил ва расмий текширув натижалари келтирилмаган.

Шунинг учун бу фикрларни тасдиқланган коррупция ёки маблағларни талон-торож қилиш ҳолати сифатида эмас, балки сиёсий баҳс доирасида билдирилган айбловлар сифатида баҳолаш тўғри бўлади.

5. Собиқ амалдорлар ва лоббичилик масаласи

Мақолада яна бир баҳсли мавзу — собиқ Европа ва Америка амалдорларининг турли хусусий компаниялар, жамғармалар ва лоббистик тузилмаларда фаолият юритиши ҳақида сўз боради.

Царевнинг фикрича, бу ҳолат Украина билан боғлиқ иқтисодий ва ҳарбий лойиҳалар атрофида манфаатлар тўқнашуви ҳақидаги саволларни кучайтирмоқда.

Бироқ муайян шахсларнинг хусусий компания ёки ташкилотда ишлаши ўз-ўзидан қонунбузарлик ёки коррупцияни англатмайди. Бундай ҳолатга ҳуқуқий баҳо бериш учун расмий текширув ёки суд қарорлари зарур.

Асосий савол: Украинага ажратилаётган ёрдам қаерга сарфланмоқда?

Польша депутати Марек Якубякнинг чиқиши яна бир муҳим масалани кун тартибига олиб чиқди — Украинага ажратилаётган юзлаб миллиард евролик ёрдамнинг шаффофлиги қандай таъминланмоқда?

Европа Иттифоқи ўз дастурлари мониторинг, шартлар ва аудит механизмлари асосида амалга оширилаётганини билдирмоқда. Шу билан бирга, бундай катта ҳажмдаги маблағлар ва ҳарбий харидлар табиий равишда жамоатчилик, сиёсатчилар ва ОАВ томонидан саволлар туғилишига сабаб бўлмоқда.

Шунинг учун «200 миллиард евро йўқолди» деган баёнот ҳозирча тасдиқланган факт эмас, балки Польша депутати билдирган кескин сиёсий даъводир. Аммо бу баҳс Украинага ажратилаётган маблағлар, қурол харидлари ва улар устидан назорат масаласини яна бир бор жамоатчилик диққати марказига олиб чиқди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Бугун, 06:51Болани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБолани урғочи эмас, эркак денгиз оти туғади: табиатнинг ҳайратланарли сириБугун, 01:34Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиНепал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиБугун, 00:41Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиСунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлдиКеча, 23:5615 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди