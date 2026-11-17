Марказий Осиё давлатлари Европа Иттифоқининг «Глобал дарвоза» ташаббусида қандай иштирок этади?
Брюсселда Черномор минтақаси, Жанубий Кавказ ва Марказий Осиё давлатлари иштирокида иккинчи минтақалараро вазирлар учрашуви бўлиб ўтди. Учрашувда Қозоғистон ташқи ишлар вазири Мухтар Тлеуберди республика Транскаспий халқаро транспорт маршрутини («Ўрта коридор») Европа ва Азияни ўзаро боғловчи асосий ҳалқа деб ҳисоблашини таъкидлаб, савдо йўлларини диверсификация қилиш учун барча томонlarni уни биргаликда ривожлантиришга чақирди. «Казинформ» ахборот агентлиги хабарига кўра, тадбирда Тожикистон ва Туркманистон вакиллари ҳам фаол қатнашиб, транспорт, яшил энергетика ва рақамлаштириш соҳаларида ҳамкорлик қилишдан манфаатдор эканликларини билдиришди.
Қозоғистон ва «Глобал дарвоза» ташаббуси
Ўз нутқида Мухтар Тлеуберди транзит-транспорт салоҳиятини ривожлантириш ҳамда инфратузилмани модернизация қилиш Қозоғистон учун стратегик устувор йўналиш эканини қайд этди. Астана Европа ва минтақавий ҳамкорлар билан транспорт, логистика, энергетика ҳамда рақамлаштириш соҳаларидаги алоқаларни янада мустаҳкамлашга тайёр. Айниқса, Европа Иттифоқининг «Глобал дарвоза» (Global Gateway) ташаббуси доирасида инвестицияларни жалб этиш ва транспорт инфратузилмасини такомиллаштиришнинг аҳамияти юқори экани алоҳида урғуланди. Қозоғистон томони самарали ва барқарор евроосиёлик транспорт тармоғини яратиш учун божхона расмийлаштируви ҳамда логистика жараёнларини биргаликда оптималлаштиришга тайёрлигини маълум қилди.
Тожикистон ва Туркманистоннинг иштироки ҳамда глобал контекст
Учрашувда Тожикистон ташқи ишлар вазирининг ўринбосари Идибек Каландар Душанбенинг транзит-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, яшил энергетика ва рақамлаштириш соҳаларидаги устувор вазифаларини баён этди. Шунингдек, Туркманистон вакиллари ҳам Марказий Осиё делегацияси таркибида қатнашиб, транспорт, рақамли ва энергетика тармоқларида ҳамкорликни чуқурлаштириш тарафдори эканликларини тасдиқладилар.
Ушбу учрашув асосий денгиз йўлларида юзага келаётган кўплаб тўсиқлар фонида ўтди. Европа Иттифоқининг ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили Кая Каллас йиғилиш олдидан қилган баёнотида Ҳурмуз бўғозидаги чекловлар, қора денгиз коридорининг блоги ва Баб-эль-Мандеб бўғозидаги муаммолар мамлакатларни муқобил савдо йўллари ҳамда энерготаъминот маршрутларини фаол излашга мажбур қилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай шароитда Марказий Осиё, Жанубий Кавказ ва Қора денгиз минтақалари Европа ва Осиё ўртасидаги алоқаларни кенгайтиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этмоқда.
Иштирокчилар ва йўналишлар
Асосий мақсадлар ва вазифалар
Қозоғистон
«Ўрта коридор»ни ривожлантириш ва «Глобал дарвоза» доирасида инфратузилмани модернизация қилиш
Тожикистон ва Туркманистон
Транспорт, яшил энергетика ва рақамлаштириш соҳаларида минтақавий ҳамкорликни кенгайтириш
Европа Иттифоқи
Савдо оқимларини 2030 йилга бориб уч баробар ошириш ва транзит вақтини қисқартириш
Европа комиссиясининг пресс-релизига кўра, «Ўрта коридор» Европа Иттифоқининг флагман ташаббуслари қаторига киритилган. Унинг асосий мақсади — Марказий Осиёни Каспий ва Жанубий Кавказ орқали Туркия ҳамда Қора денгиз орқали бевосита Европа бозорлари билан боғлаш, бу орқали 2030 йилга қадар савдо оқимларини кескин кўпайтириш ва юкларни ташиш вақтини сезиларли даражада қисқартириш кўзда тутилган.
Сизнингча, «Ўрта коридор»нинг ривожланиши минтақадаги логистика жараёнларини қанчалик тезлаштиради ва янги иқтисодий имкониятлар очади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…