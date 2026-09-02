The US dollar exchange rate is expected to decline on September 3

·44·Economy
The US dollar exchange rate is expected to decline on September 3

The dollar exchange rate valid for September 3 is expected to decrease by about 8–9 soums.

Best rates for selling dollars to banks:

• Universalbank — 11,815 soums.
• Anorbank — 11,810 soums.
• NBU — 11,810 soums.

Best rates for buying dollars from banks:

• Tengebank — 11,860 soums.
• Asakabank — 11,860 soums.
• Saderat Bank Tashkent — 11,860 soums.
• MyBank (Madad) — 11,860 soums.

The exchange rate may change during the day. Please visit the official websites of the banks for the exact rate.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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