The US dollar exchange rate is expected to decline on September 3
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• Universalbank — 11,815 soums.
• Tengebank — 11,860 soums.
The dollar exchange rate valid for September 3 is expected to decrease by about 8–9 soums.
Best rates for selling dollars to banks:
• Universalbank — 11,815 soums.
• Anorbank — 11,810 soums.
• NBU — 11,810 soums.
Best rates for buying dollars from banks:
• Tengebank — 11,860 soums.
• Asakabank — 11,860 soums.
• Saderat Bank Tashkent — 11,860 soums.
• MyBank (Madad) — 11,860 soums.
The exchange rate may change during the day. Please visit the official websites of the banks for the exact rate.
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