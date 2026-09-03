Dollar exchange rate expected to drop on September 4
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• Anorbank — 11,810 soums.
• Asia Alliance Bank — 11,835 soums.
The dollar exchange rate effective for September 4 is expected to decrease by about 24–25 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.
Best rates for selling dollars to banks:
• Anorbank — 11,810 soums.
• Hayotbank — 11,800 soums.
• NBU — 11,800 soums.
• Orient Finans Bank — 11,800 soums.
Best rates for buying dollars from banks:
• Asia Alliance Bank — 11,835 soums.
• Kapitalbank — 11,835 soums.
• Asakabank — 11,840 soums.
Rates may change during the day. Please visit the official websites of the banks for accurate rates.
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