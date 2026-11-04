AEK Athens vs Real Madrid: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: AEK Athens vs Real Madrid. Kick-off: 4 November, 22:45 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
AEK Athens starting lineup: 91. Brignoli A., 16. Arriaga K., 8. Gacinovic M., 9. Jovic L., 6. Kairinen K., 11. Koita A., 14. Majer L., 2. Moukoudi H. (captain), 3. Pilo S., 44. Relvas F., 12. Rota L.
AEK Athens substitutes: 41. Balamotis M., 22. Lykogiannis C., 20. Mantalos P., 18. Marin R., 1. Strakosha T., 19. Varga B., 21. Vida D., 27. Vitalis M., 90. Zini, 10. Zubkov O.
AEK Athens head coach: Nikolic M.
Real Madrid starting lineup: 1. Courtois T., 5. Bellingham J., 6. Camavinga E., 17. Cucurella M., 25. Diomande Y., 24. Dumfries D., 3. Eder Militao, 10. Mbappe K., 22. Rudiger A., 20. Silva B., 7. Vinicius Junior (captain).
Real Madrid substitutes: 12. Alexander-Arnold T., 18. Carreras A., 21. Diaz B., 9. Endrick, 19. Espi C., 4. Huijsen D., 16. Konate I., 13. Lunin A., 38. Martinez S., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 8. Valverde F.
Real Madrid head coach: Mourinho J.
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