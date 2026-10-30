Le Havre vs PSG: Lineups and Live Text Commentary

·61·Sport
Le Havre vs PSG: Lineups and Live Text Commentary

Ligue 1: Le Havre vs PSG. Kick-off: 30 October, 23:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Le Havre starting lineup: 16. Bodart A., 20. Ouziad D., 15. Seko A., 5. Touba A., 97. N'Diaye M., 26. Ebonog S., 6. Mwanga J., 7. Richardson A. (captain), 30. Nakamura S., 9. Maja J., 38. Fofana R.

Le Havre substitutes: 33. Dongopandji H., 93. Gallon G., 17. Mizuta K., 78. Mosengo D. N., 14. Ndiaye R., 25. Samatta A., 23. Sasso V., 27. Vinette E. K., 24. Zohouri G.

Le Havre head coach: Digard D.

PSG starting lineup: 39. Safonov M., 2. Hakimi A. (captain), 6. Zabarnyi I., 21. Hernandez L., 12. Digne L., 33. Zaire-Emery W., 27. Fernandez D., 24. Mayulu S., 11. Akliouche M., 9. Torres F., 22. Godts M.

PSG substitutes: 4. Beraldo L., 42. Boly D., 30. Chevalier L., 14. Doue D., 47. Ndjantou Q., 87. Neves J., 51. Pacho W., 8. Ruiz F., 17. Vitinha.

PSG head coach: Luis Enrique.

Live report1-2 LIVE
45+4
The referee blows the whistle to signal the end of the first half, the first 45 minutes are over.
45+2
Amir Richardson (Le Havre) is not following the golden rule: "Treat others as you would like to be treated." He played roughly, leaving François Letexier no choice but to call a foul.
45
3 minutes added to the game.
45
Match: Le Havre - PSG. Score: 1-2. Commentary: Total shots are 6-7.
42
Achraf Hakimi (PSG) reached the cross inside the box, but Arnaud Bodart came out on top to clear the danger.
38
Warren Zaïre-Emery (PSG) received a brilliant pass inside the box and had a great chance to score. He took a shot, but a defender made a skillful block.
36
A great run by Sota Nakamura (Le Havre) ended with a shot from outside the box into the bottom left corner, but Matvey Safonov was in full control and saved it easily.
33
A Le Havre player committed a foul. François Letexier blew his whistle, signaled the infringement, and is keeping the game under control.
30
Referee François Letexier points to the center after a VAR check, confirming the goal. Achraf Hakimi (PSG) is celebrating the goal very passionately.
29VAR
Stop! A VAR check is underway to determine if there was an offside before the goal. The referee is reviewing the incident. PSG players are unhappy.
281-2
Goal - 1:2! Senny Mayulu passed to Achraf Hakimi (PSG) inside the box, and he slotted it into the bottom right corner, beyond the reach of Arnaud Bodart.
261-1
Goal! Mika Godts (PSG) found space in the box, latched onto a pass from Achraf Hakimi and fired into the center of the goal. 1:1.
24
Mika Godts (PSG) took the corner kick, but nothing came of it.
23
Ferran Torres (PSG) with a great touch! He latched onto a precise cross into the box and fired a low shot towards the center of the goal. The keeper reacted well to save it.
22
PSG players are controlling the ball and exchanging short passes. They are waiting for gaps to open in the opponent's defense.
181-0
Goal - 1:0! Ryan Fofana set up Josh Maja (Le Havre) inside the box, and he slotted it past Matvey Safonov.
18
Ferran Torres (PSG) received the ball inside the box and fired a low shot towards the center of the goal, but Arnaud Bodart anticipated it and saved.
16
After a defender cleared the ball, Amir Richardson (Le Havre) went to take the corner kick.
13
15:85 – current ball possession ratio.
10
Ferran Torres (PSG) delivered a great pass into the box, but a defender cleared the danger.
7
Senny Mayulu (PSG) attempted to cross into the box, but his effort was blocked.
6
Mika Godts (PSG) takes the corner, but a defender rises highest to clear the ball with a header.
5
François Letexier blows the whistle as Mohamed Ndiaye (Le Havre) commits a foul.
2
ПСЖ допты бақылауда ұстап, соққы жасау үшін қолайлы сәтті күтіп, пас алмасуда.
1
Let's begin, today's match has just kicked off.
23:00
The players have finally taken the pitch! PSG will kick off.
23:00
François Letexier will officiate today's match.
23:00
In the match details, you can check the team lineups before the game starts.
23:00
Good afternoon, ladies and gentlemen! Welcome to our live text commentary, where we will provide you with instant updates on all the action.
Le HavrePSGLigue 1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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