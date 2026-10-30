Le Havre vs PSG: Lineups and Live Text Commentary
Ligue 1: Le Havre vs PSG. Kick-off: 30 October, 23:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Le Havre starting lineup: 16. Bodart A., 20. Ouziad D., 15. Seko A., 5. Touba A., 97. N'Diaye M., 26. Ebonog S., 6. Mwanga J., 7. Richardson A. (captain), 30. Nakamura S., 9. Maja J., 38. Fofana R.
Le Havre substitutes: 33. Dongopandji H., 93. Gallon G., 17. Mizuta K., 78. Mosengo D. N., 14. Ndiaye R., 25. Samatta A., 23. Sasso V., 27. Vinette E. K., 24. Zohouri G.
Le Havre head coach: Digard D.
PSG starting lineup: 39. Safonov M., 2. Hakimi A. (captain), 6. Zabarnyi I., 21. Hernandez L., 12. Digne L., 33. Zaire-Emery W., 27. Fernandez D., 24. Mayulu S., 11. Akliouche M., 9. Torres F., 22. Godts M.
PSG substitutes: 4. Beraldo L., 42. Boly D., 30. Chevalier L., 14. Doue D., 47. Ndjantou Q., 87. Neves J., 51. Pacho W., 8. Ruiz F., 17. Vitinha.
PSG head coach: Luis Enrique.
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