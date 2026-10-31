Udinese vs AS Roma: Lineups and Live Text Commentary

·30·Sport
Udinese vs AS Roma: Lineups and Live Text Commentary

Serie A: Udinese vs AS Roma. Kick-off: 31 October, 22:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Udinese starting lineup: 40. Okoye M., 14. Abankwah J., 9. Davis K., 32. Ekkelenkamp J., 27. Kabasele C., 11. Kamara H., 8. Karlstrom J., 38. Miller L., 16. Palma M., 23. Vojvoda M., 10. Zaniolo N.

Udinese substitutes: 20. Arizala J., 13. Bertola N., 30. Chakvetadze G., 77. Ebosse E., 46. Gomez U., 91. Jovanovic L., 4. Lovric S., 41. Mrozek B., 93. Padelli D., 24. Piotrowski J., 45. Vinciati G., 6. Zarraga O.

Udinese head coach: Runjaic K.

AS Roma starting lineup: 95. Gollini P., 4. Cristante B., 15. De Roon M., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 18. Soule M., 43. Wesley Franca.

AS Roma substitutes: 26. Balerdi L., 78. Camara M., 9. Castro S., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 23. Mancini G., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 32. Vasquez Llach D. S.

AS Roma head coach: Gasperini G.

UdineseAS RomaSerie A
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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