Austria vence a Túnez a pesar de jugar con diez hombres

Ante el inminente inicio de la Copa Mundial 2026, las selecciones participantes continúan disputando sus últimos partidos de preparación. En un encuentro amistoso de gran nivel, Austria, una selección europea consolidada, se enfrentó al complicado equipo africano de Túnez.

El intenso y disputado encuentro terminó con una pequeña pero sólida victoria por 1-0 para los europeos. El único gol del partido fue anotado en el minuto 63 por el líder austriaco Marcel Sabitzer.

Cabe destacar la gran fuerza de voluntad demostrada por la selección de Austria en este partido. Konrad Laimer fue expulsado por el árbitro en el minuto 36 tras una falta. A pesar de jugar con diez hombres durante gran parte del tiempo, los pupilos de Ralf Rangnick mantuvieron la ventaja gracias a una defensa ordenada y una táctica brillante, asegurando así una victoria importante.

A continuación, puede consultar el resumen del partido:

Partido amistoso

Austria 1-0 Túnez

Gol: Marcel Sabitzer, 63 (1-0).

Expulsión: Konrad Laimer, 36 (Austria).