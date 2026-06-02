La selección de Paraguay anuncia su convocatoria final para la Copa Mundial 2026

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La selección de Paraguay anuncia su convocatoria final para la Copa Mundial 2026

A medida que se acerca el inicio de la próxima Copa Mundial 2026, los seleccionadores de los países participantes han finalizado sus listas de los jugadores más fuertes para representar a su nación en el escenario mundial. El último anuncio oficial proviene de uno de los equipos más combativos y tenaces de Sudamérica: la selección nacional de Paraguay.

El entrenador paraguayo ha seleccionado a los jugadores más experimentados y en mejor forma física para los partidos cruciales en el extranjero. La convocatoria incluye estrellas reconocidas que juegan en clubes locales, gigantes sudamericanos y equipos europeos de primer nivel.

Presentamos a nuestros lectores la convocatoria completa y oficial de la selección de Paraguay para el Mundial:

Porteros

La estabilidad y la confianza en las estrellas de la liga local definen la línea de porteros:

  • Orlando Hill (San Lorenzo)

  • Gaston Oliveira (Olimpia)

  • Roberto Fernandez (Cerro Porteno)

Defensas

La línea más sólida y experimentada del equipo, liderada por la leyenda de Palmeiras, Gustavo Gomez:

  • Juan Caceres (Dynamo Moscow)

  • Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)

  • Gustavo Gomez (Palmeiras)

  • Junior Alonso (Atletico Mineiro)

  • Jose Canale (Lanus)

  • Omar Alderete (Sunderland)

  • Alejandro Maidana (Talleres)

  • Fabian Balbuena (Gremio)

Centrocampistas

En esta línea creativa y rápida, estrellas de la Premier League como Miguel Almiron y Diego Gomez juegan un papel clave:

  • Diego Gomez (Brighton)

  • Mauricio Magalhaes (Palmeiras)

  • Damian Bobadilla (Sao Paulo)

  • Braian Ojeda (Orlando)

  • Andres Cubas (Vancouver)

  • Matias Galarza (Atlanta)

  • Kaku (Al Ain)

  • Ramon Sosa (Palmeiras)

  • Miguel Almiron (Atlanta)

Delanteros

La tarea de romper las defensas rivales y convertir las ocasiones en goles recae en estos peligrosos artilleros:

  • Gustavo Caballero (Portsmouth)

  • Alex Arce (Independiente Rivadavia)

  • Gabriel Avalos (Independiente)

  • Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

  • Julio Enciso (Strasbourg)

  • Antonio Sanabria (Cremonese)

Sobre el potencial del equipo: Esta plantilla de Paraguay parece muy equilibrada en términos de fuerza física y disciplina táctica. Se espera que los representantes sudamericanos sean un desafío serio y difícil para cualquier equipo grande en la fase de grupos. ¡Le deseamos a este apasionado equipo unos partidos hermosos y productivos en el Mundial!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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