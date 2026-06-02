La selección de Paraguay anuncia su convocatoria final para la Copa Mundial 2026

A medida que se acerca el inicio de la próxima Copa Mundial 2026, los seleccionadores de los países participantes han finalizado sus listas de los jugadores más fuertes para representar a su nación en el escenario mundial. El último anuncio oficial proviene de uno de los equipos más combativos y tenaces de Sudamérica: la selección nacional de Paraguay.

El entrenador paraguayo ha seleccionado a los jugadores más experimentados y en mejor forma física para los partidos cruciales en el extranjero. La convocatoria incluye estrellas reconocidas que juegan en clubes locales, gigantes sudamericanos y equipos europeos de primer nivel.

Presentamos a nuestros lectores la convocatoria completa y oficial de la selección de Paraguay para el Mundial:

Porteros

La estabilidad y la confianza en las estrellas de la liga local definen la línea de porteros:

Orlando Hill (San Lorenzo)

Gaston Oliveira (Olimpia)

Roberto Fernandez (Cerro Porteno)

Defensas

La línea más sólida y experimentada del equipo, liderada por la leyenda de Palmeiras, Gustavo Gomez:

Juan Caceres (Dynamo Moscow)

Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)

Gustavo Gomez (Palmeiras)

Junior Alonso (Atletico Mineiro)

Jose Canale (Lanus)

Omar Alderete (Sunderland)

Alejandro Maidana (Talleres)

Fabian Balbuena (Gremio)

Centrocampistas

En esta línea creativa y rápida, estrellas de la Premier League como Miguel Almiron y Diego Gomez juegan un papel clave:

Diego Gomez (Brighton)

Mauricio Magalhaes (Palmeiras)

Damian Bobadilla (Sao Paulo)

Braian Ojeda (Orlando)

Andres Cubas (Vancouver)

Matias Galarza (Atlanta)

Kaku (Al Ain)

Ramon Sosa (Palmeiras)

Miguel Almiron (Atlanta)

Delanteros

La tarea de romper las defensas rivales y convertir las ocasiones en goles recae en estos peligrosos artilleros:

Gustavo Caballero (Portsmouth)

Alex Arce (Independiente Rivadavia)

Gabriel Avalos (Independiente)

Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

Julio Enciso (Strasbourg)

Antonio Sanabria (Cremonese)