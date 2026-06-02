La selección nacional de Uzbekistán jugó un partido amistoso contra Canadá como parte de su preparación para la Copa del Mundo. El encuentro no fue tan fácil como se esperaba para nuestros representantes, y al final, Canadá ganó 2-0.

Una derrota siempre es desagradable, especialmente cuando los aficionados esperan un desempeño sólido antes de la Copa del Mundo. Sin embargo, el objetivo principal de estos amistosos no es solo el resultado. A través de estos partidos, el cuerpo técnico evalúa el estado real del equipo, la preparación de los jugadores e identifica los puntos a mejorar.

Después del partido contra Canadá, el portal "Sofascore" publicó las calificaciones de los participantes. Según estas, Abdukodir Husanov recibió la nota más alta en la selección de Uzbekistán. El defensa fue nombrado el mejor jugador de nuestro equipo con una puntuación de 7.1.

Esta nota refleja la actividad de Husanov en el campo, su determinación en los duelos y sus intervenciones defensivas fiables. Los defensas sufren una presión inmensa ante rivales físicamente fuertes, rápidos y de alta intensidad como Canadá. En estas condiciones, la mejor nota obtenida por Husanov es particularmente destacable.

Abdukodir Husanov se ha convertido recientemente en uno de los jugadores más comentados del fútbol uzbeko. Su juego de alto nivel, su sólida condición física y su calma ante grandes rivales son factores cruciales para nuestra selección. Por supuesto, hay aspectos que mejorar, pero su inmenso potencial ha quedado demostrado una vez más.

El portero Abduvohid Nematov también recibió una buena nota, con 7.0. A pesar del marcador de 0-2, esta alta calificación significa que salvó al equipo en varias ocasiones durante los ataques canadienses. La carga de trabajo para un portero en estos partidos es pesada, y Nematov actuó de manera fiable según sus capacidades.

Abdulla Abdullayev fue uno de los jugadores mejor valorados de nuestro equipo con 6.8. Eldor Shomurodov obtuvo 6.6. En partidos donde las oportunidades ofensivas son limitadas, es difícil para los delanteros obtener notas altas, ya que dependen del servicio, de ataques colectivos bien organizados y de ocasiones creadas en el área rival.

Oston Urunov recibió 6.5. Aunque mostró actividad, la defensa canadiense y el ritmo del partido no le permitieron expresarse plenamente. Azizbek Ganiev, Odil Khamrobekov, Farrukh Sayfiev y Rustam Ashurmatov fueron calificados con 6.3. Estos jugadores trabajaron duro, pero es natural que el resultado global y los errores en la segunda parte influyeran en sus notas.

Sherzod Nasrullaev recibió 6.1, mientras que Otabek Shukurov obtuvo una de las notas más bajas con 5.9. Estas evaluaciones no deben verse como una crítica, sino como una señal para el análisis y las conclusiones. Antes de la Copa del Mundo, cada detalle cuenta; un pequeño error puede ser castigado severamente en un gran torneo.

Calificaciones de los jugadores de la selección de Uzbekistán:

Abdukodir Husanov — 7.1

Abduvohid Nematov — 7.0

Abdulla Abdullayev — 6.8

Eldor Shomurodov — 6.6

Oston Urunov — 6.5

Azizbek Ganiev — 6.3

Odil Khamrobekov — 6.3

Farrukh Sayfiev — 6.3

Rustam Ashurmatov — 6.3

Sherzod Nasrullaev — 6.1

Otabek Shukurov — 5.9

La principal conclusión tras la derrota contra Canadá es la siguiente: el equipo debe estar mejor preparado para el ritmo internacional, la alta intensidad y la presión rival. Si bien los buenos movimientos en la primera parte dieron esperanza, los errores en la segunda parte mostraron la necesidad de un trabajo serio.

En la Copa del Mundo, Uzbekistán se enfrentará a rivales fuertes como Portugal, Colombia y la RD Congo. Contra estos equipos, se requiere concentración, velocidad y calma en cada momento. En este sentido, el partido contra Canadá fue una lección útil para nuestro equipo.

El hecho de que Husanov obtuviera la mejor nota es una señal particularmente positiva. Hemos visto una vez más que nuestra selección posee un jugador con gran potencial en la defensa central. La tarea principal ahora es aumentar la consistencia como equipo, reducir errores y alcanzar el nivel requerido para la Copa del Mundo.

Una derrota es dolorosa, pero las lecciones aprendidas a tiempo a veces abren el camino a grandes victorias. Lo importante es que estas conclusiones no se queden en el papel, sino que tengan respuesta en el campo.