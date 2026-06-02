El Bayern quiere reforzar su ataque con un fichaje sorpresa

El Bayern de Múnich podría realizar un movimiento inesperado en el mercado de fichajes de verano. Según el reconocido insider Fabrizio Romano, tras la caída del traspaso de Anthony Gordon, el gigante alemán ha centrado su atención en el delantero del PSV Eindhoven, Ismael Saibari. Así lo informa Goal.com informa .

Se informa que las negociaciones entre el Bayern y Saibari ya han comenzado. El jugador marroquí ha expresado su disposición para unirse al club muniqués este verano. Actualmente, el jugador está a la espera de que la directiva del PSV establezca el precio del traspaso. Junto al Bayern, el Galatasaray y el Paris Saint-Germain también muestran interés en Ismael Saibari.

El diario holandés Eindhovens Dagblad confirma que el PSV no tiene intención de dejar salir a su estrella a bajo precio. Se espera que el club exija más de 60 millones de euros por el jugador. Esta suma podría no ser un obstáculo para el Bayern, ya que el club había destinado anteriormente la misma cantidad para Anthony Gordon.

Además, el Bayern planea generar fondos adicionales a través del traspaso de Joao Palhinha, quien estuvo cedido. Según los informes, el Tottenham tiene la intención de ejercer su opción de compra por el centrocampista por 30 millones de euros. Esto ayudará a los muniqueses a formar el presupuesto para nuevos fichajes.

La directiva del Bayern busca un delantero versátil para la próxima temporada. El club necesita un jugador capaz de actuar tanto en las bandas como en el centro, que pueda respaldar a Harry Kane. Ismael Saibari es visto como un candidato que cumple con estos requisitos.