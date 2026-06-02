Oleksandr Usyk se enfrentará a Agit Kabayel en su próxima pelea

Se ha confirmado oficialmente que el mundo del boxeo profesional de peso pesado será testigo pronto de un combate muy esperado, intenso e intransigente. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, ha anunciado al próximo retador obligatorio para el campeón mundial indiscutible de peso pesado, el legendario boxeador ucraniano Oleksandr Usyk. Según el anuncio, el invicto alemán Agit Kabayel desafiará a Usyk por el cinturón de campeón.

Los organizadores del evento y la dirección del WBC han confirmado esta decisión como definitiva e innegociable.

Mauricio Sulaiman: "Ha llegado el momento de una defensa obligatoria del título".

El jefe del Consejo Mundial de Boxeo, en una entrevista con la prestigiosa Sky Sports publicación, evaluó la situación de la siguiente manera:

"La decisión del WBC al respecto fue clara y firme desde el principio. Aceptamos la solicitud del gran campeón Oleksandr Usyk para una defensa voluntaria de su título, y ese combate se llevó a cabo con éxito. ¡Ahora es el turno del reglamento! Para conservar su cinturón, Usyk debe subir al ring para una defensa obligatoria contra el campeón interino, el alemán Agit Kabayel".

Kabayel invicto: ¿quién amenaza a Usyk?

Agit Kabayel, el maestro del ring alemán de 33 años que se espera sea un verdadero dolor de cabeza para Oleksandr Usyk, comenzó su trayectoria en el boxeo profesional en 2011. Desde entonces, se ha convertido en una verdadera fuerza en el ring.

Durante este periodo, Kabayel ha disputado un total de 27 combates profesionales, ganándolos todos. Lo más notable es que ha obtenido 19 de sus victorias por la vía del nocaut.

A lo largo de su carrera profesional, Kabayel ha derrotado a algunas de las estrellas más peligrosas y destacadas de los pesos pesados, incluyendo a:

Derek Chisora (Gran Bretaña)

Arslanbek Makhmudov (Rusia)

Frank Sanchez (Cuba)

Zhilei Zhang (China)

Un historial tan serio y una racha invicta demuestran la inmensa amenaza que representa Kabayel para Usyk. Pronto sabremos quién sale victorioso en este supercombate que el mundo entero está observando. ¡Sigue atento a este gran evento de boxeo!