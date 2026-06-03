El mercado de fichajes del fútbol europeo se está calentando. Se espera que la próxima noticia bomba y sensacional involucre a los gigantes de Inglaterra y España. Ruben Dias, el hábil defensa central del Manchester City y de la selección de Portugal, está a punto de dar un giro radical a su carrera en este mercado de fichajes de verano y está cerca de cambiar de club.

Según los últimos informes sensacionales de los periodistas de la prestigiosa publicación española El Debate , el experimentado defensa ha tomado la decisión definitiva de aceptar una oferta del Real Madrid y continuar su carrera en el Santiago Bernabéu.

Un viejo conocido del Club Real y la tarifa de transferencia

Los informes sobre el interés de larga data del Club Real en este defensa portugués y el seguimiento de sus actuaciones han aparecido frecuentemente en la prensa deportiva. Ahora, este interés está a punto de hacerse oficial.

Actualmente, el contrato laboral vigente de Ruben Dias, de 29 años, con el Manchester City se extiende hasta mediados de 2029 . Fuentes autorizadas del mundo del fútbol estiman el valor de mercado actual del defensa en 60 millones de euros . Se informa que el equipo madrileño está dispuesto a desembolsar una suma tan importante para reforzar su defensa.

Estadísticas fiables de la Premier League y la buena noticia que esperaban los aficionados

Ruben Dias siguió siendo uno de los pilares fundamentales del equipo de Pep Guardiola en la temporada concluida de la Premier League inglesa. Disputó un total de 26 partidos en el campeonato nacional, logrando anotar 2 goles a los rivales. Además, recibió 3 tarjetas amarillas en duelos muy disputados.

Si este fichaje se completa con éxito, la línea defensiva del Real Madrid se verá reforzada aún más por uno de los mejores defensas del mundo. ¡Esto será sin duda una verdadera fiesta para los madridistas de todo el mundo, incluido nuestro país! ¡Siga cada paso de este fichaje bomba con nosotros en las páginas de Zamin!