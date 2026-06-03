Continúan los acontecimientos inesperados y emocionantes en el fútbol mundial y el mercado de fichajes. El Real Madrid se ha encontrado con un serio obstáculo en su deseo de traer de vuelta al Santiago Bernabéu a su exentrenador, el famoso y experimentado especialista portugués José Mourinho. El Club Merengue tendrá ahora que gastar bastante más dinero en efectivo del planeado inicialmente para completar este fichaje, hasta 15 millones de euros en fondos.

Así lo informaron periodistas de The Athletic , considerada una de las fuentes más fiables del mundo deportivo.

Cláusula vencida y oportunidad perdida

Se ha sabido que el contrato laboral actual de Mourinho con el Benfica portugués contenía una cláusula muy favorable. Según ella, cualquier club de primer nivel podría haberse hecho con los servicios del especialista pagando una cláusula de rescisión de unos 6 millones de euros .

Sin embargo, esta opción especial solo era válida durante 10 días laborables tras el final de la temporada y perdió completamente su valor el 29 de mayo de este año. Los expertos aseguran que el Real Madrid había acordado totalmente todas las condiciones de futura colaboración con el propio José Mourinho. No obstante, debido a procesos políticos inesperados y problemas de gestión interna en el equipo madrileño, no lograron activar esta cláusula preferente a tiempo.

Elecciones presidenciales en el Real y un nuevo aspirante

La razón principal por la que el gigante madrileño no pudo aprovechar esta oportunidad favorable fue la carrera presidencial en curso en el club. Las nuevas elecciones presidenciales en el Real Madrid se celebrarán el 7 de junio de este año.

En estos comicios, que despiertan gran interés entre los aficionados, junto al actual y exitoso presidente Florentino Pérez, también participa un joven y ambicioso empresario de 37 años con grandes metas, Enrique Riquelme . Esta lucha por el poder y los procedimientos oficiales en el club impidieron el regreso de Mourinho a Madrid a un precio más bajo.

Aun así, para los aficionados del Real Madrid, el regreso del entrenador apodado 'The Special One' será sin duda una gran alegría y la base de nuevas victorias. ¡Sigue las noticias más calientes sobre los resultados electorales y el inicio de la nueva era de José Mourinho en Madrid en Zamin!