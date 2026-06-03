Lamine Yamal podría perderse el Mundial por lesión

Se esperaba que el Mundial de 2026 fuera el siguiente gran paso para Lamine Yamal en su camino para convertirse en la mayor estrella de su generación. Sin embargo, una lesión inesperada amenaza con privar al torneo de uno de sus nombres más brillantes. El prodigio español, que asombró a todos en la Eurocopa 2024, estaba listo para volver a ser el centro de atención dos años después, a los 18 años. Pero ahora la situación podría convertirse en una larga espera. Goal.com informa .

Lamine Yamal sufrió una grave lesión de rodilla cuando estaba a punto de conquistar otro título de La Liga con el FC Barcelona. Lo que inicialmente pareció un problema menor resultó ser mucho más serio, poniendo en duda su participación en el Mundial. Aunque Luis de la Fuente lo incluyó en la lista definitiva de 26 jugadores de España, lo que tranquilizó en parte a los aficionados, su impacto en el campo sigue siendo una incógnita.

El incidente ocurrió el 22 de abril durante el partido contra el Celta de Vigo. Segundos después de marcar el gol de la victoria desde el punto de penalti, Lamine Yamal se desplomó sobre el césped señalando al banquillo. No ha vuelto a jugar desde entonces. Según los informes, la directiva del Barça temía una rotura muscular en la pierna izquierda. La recuperación de este tipo de lesión requiere al menos ocho semanas, e incluso después no se garantiza el retorno a la forma competitiva.

No obstante, la directiva del club y el entrenador Hansi Flick insisten en que el prodigio estará listo para el Mundial. Un comunicado del club señala: "Las pruebas han confirmado una lesión en la pierna izquierda de Lamine Yamal. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Se perderá el resto de la temporada, pero se espera que participe en el Mundial". Este supone otro duro golpe en una temporada marcada por las lesiones para el joven talento.