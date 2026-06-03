El FC Barcelona, cerca de un acuerdo con el Al-Hilal por el traspaso de Joao Cancelo

El FC Barcelona ha dado un paso importante para completar el traspaso de Joao Cancelo. El Al-Hilal ha decidido rebajar sus exigencias económicas por el defensa portugués. Tras una exitosa cesión en Cataluña, el jugador ha dejado claro que no tiene intención de regresar a Arabia Saudí. Goal.com informa .

Según Mundo Deportivo, el Al-Hilal pedía anteriormente 15 millones de euros por el defensa, pero se espera que esta cifra baje tras las negociaciones lideradas por el superagente Jorge Mendes. El defensa de 32 años se ha convertido en una pieza clave del FC Barcelona y desea continuar su carrera a las órdenes de Hansi Flick.

Una de las principales razones del traspaso es la tensa relación entre Cancelo y la directiva del Al-Hilal. El jugador ha afirmado que el club le engañó y no cumplió sus promesas sobre su inscripción. Además, su relación con el entrenador Simone Inzaghi está completamente rota, lo que hace imposible su regreso a Riad.

Joao Cancelo logró un hito histórico al ganar el título de La Liga con el FC Barcelona la temporada pasada. Se convirtió en el primer jugador en ganar títulos en cuatro de las cinco grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, Bundesliga y La Liga). Actualmente, Jorge Mendes está negociando no solo por Cancelo, sino también por el futuro de jugadores como Marc Casado y Darwin Núñez.