España encabeza la lista de favoritos

·48·Deportes
España encabeza la lista de favoritos

El superordenador Opta ha nombrado a la selección de España como la gran favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la previsión a 1 de junio, la probabilidad de victoria de los españoles es del 16,1 %.

Francia ocupa el segundo puesto en el ranking. La probabilidad de que los franceses se proclamen campeones se estima en un 13 %.

Inglaterra ocupa el tercer lugar con una probabilidad del 11,2 %. La actual campeona del mundo, Argentina, se sitúa cuarta con un 10,4 %.

Portugal completa el top 5. Su probabilidad de ganar el título se indica en un 7 %.

Además, Brasil (6,6 %), Alemania (5,1 %) y Países Bajos (3,6 %) ocupan los siguientes puestos.

En la previsión del superordenador Opta, Noruega (3,5 %), Bélgica (2,4 %) y Colombia (2,1 %) entran en el top 10.

El resto del ranking incluye a las selecciones de Marruecos, Uruguay, Suiza y Croacia. Sus opciones de título se estiman entre el 1,6 y el 1,9 %.

España es la máxima candidata a ganar el Mundial 2026'vogar deb ko‘rsatilgan infografika.

EspañaFranciaInglaterraArgentinaPortugal
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El presidente del Nápoles amenaza con vender a Kevin De Bruyne y Romelu LukakuHoy, 19:16Liverpool anuncia nuevo entrenador: ¿Quién reemplaza a Arne Slot?Hoy, 19:13Liverpool firma contrato con Andoni IraolaAyer, 18:56Rafael Leao cerca de dejar el Milan: Galatasaray ofrece el doble de salarioAyer, 18:54Entradas para la pelea de Conor McGregor agotadas en 4 minutosAyer, 18:38El Bayern Múnich alcanza un acuerdo con un defensa de la selección alemanaAyer, 18:32
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"