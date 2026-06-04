España encabeza la lista de favoritos

El superordenador Opta ha nombrado a la selección de España como la gran favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la previsión a 1 de junio, la probabilidad de victoria de los españoles es del 16,1 %.

Francia ocupa el segundo puesto en el ranking. La probabilidad de que los franceses se proclamen campeones se estima en un 13 %.

Inglaterra ocupa el tercer lugar con una probabilidad del 11,2 %. La actual campeona del mundo, Argentina, se sitúa cuarta con un 10,4 %.

Portugal completa el top 5. Su probabilidad de ganar el título se indica en un 7 %.

Además, Brasil (6,6 %), Alemania (5,1 %) y Países Bajos (3,6 %) ocupan los siguientes puestos.

En la previsión del superordenador Opta, Noruega (3,5 %), Bélgica (2,4 %) y Colombia (2,1 %) entran en el top 10.

El resto del ranking incluye a las selecciones de Marruecos, Uruguay, Suiza y Croacia. Sus opciones de título se estiman entre el 1,6 y el 1,9 %.