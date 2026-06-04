Gabriel Jesus podría fichar por el Everton: Detalles de la transferencia

El Everton está interesado en fichar al delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, durante la ventana de transferencias de verano. Los merseysiders ven al brasileño como una solución a sus problemas ofensivos, pero los obstáculos financieros podrían complicar el acuerdo. Según Goal.com informa .

Según Football Insider, el Everton busca reforzar su ataque y ha identificado a Gabriel Jesus como su principal objetivo. Sin embargo, el club no está dispuesto a pagar los 20 millones de libras solicitados por el Arsenal. Además, la propensión del jugador a las lesiones preocupa a la directiva.

Dado que Mikel Arteta planea renovar la línea ofensiva, el club londinense está dispuesto a despedirse del delantero de 29 años. Gabriel Jesus ha perdido su puesto en el once titular esta temporada y figura en la lista de jugadores que se espera que abandonen el equipo en verano.

Uno de los mayores obstáculos para el Everton es el salario del jugador. Actualmente cobra un sueldo alto en el Arsenal, por lo que el delantero brasileño tendría que reducir sus exigencias económicas para que el traspaso se concrete. Clubes como el Milan, la Juventus y el Palmeiras también están interesados en el atacante.

Cabe recordar que Gabriel Jesus solo disputó 14 partidos en la Premier League la temporada pasada debido a las lesiones, comenzando solo tres de ellos como titular. Su amplia experiencia en Inglaterra atrae la atención del cuerpo técnico del Everton.