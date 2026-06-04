El Bayern Múnich podría alterar los planes de fichaje del VfB Stuttgart

El club alemán VfB Stuttgart quiere incorporar a uno de los jóvenes talentos del campeonato neerlandés. Según Omroep Gelderland, los suabos han identificado al centrocampista del NEC Nijmegen, Kōdei Sano, de 22 años, como objetivo principal para el mercado de verano. El hermano del jugador del Mainz Kaishu Sano, este futbolista destacó en la Eredivisie la temporada pasada. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el mercado de invierno, atrajo el interés de clubes como el Ajax y el Nottingham Forest, pero Nijmegen no dejó marchar a su líder. Sano terminó la temporada con 3 goles y 7 asistencias. Su versatilidad, pudiendo jugar como centrocampista defensivo, ofensivo y extremo izquierdo, ha llamado la atención de muchos grandes clubes. En concreto, el PSG y otros equipos importantes siguen la situación.

El Bayern Múnich también podría influir indirectamente en la situación. El club muniqués ha alcanzado un acuerdo personal con la estrella del PSV Eindhoven, Ismael Saibari, y se prepara para las negociaciones. Si Saibari ficha por el Bayern, el PSV intentará fichar a Kōdei Sano como su reemplazo. Esto crearía una seria competencia para el VfB Stuttgart.

Según Eindhovens Dagblad, el PSV pide más de 60 millones de euros por su jugador Saibari. Si este traspaso se realiza, sería una cifra récord para los campeones de la Eredivisie. Por su parte, Stuttgart desea fervientemente fichar a Sano ante la posible salida de líderes como Angelo Stiller.

Además, la situación de Chema Andres, a quien el VfB Stuttgart compró al Real Madrid por 3 millones de euros el año pasado, sigue siendo incierta. El gigante español se reservó una opción de recompra. Por ello, el club alemán está considerando seriamente el fichaje de Kōdei Sano para reforzar su línea media.