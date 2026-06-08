Queda muy poco tiempo para el momento histórico que toda la nación uzbeka y millones de aficionados locales al fútbol han esperado con ansias durante años. Nuestros representantes continúan intensamente la etapa final de preparación para el prestigioso campeonato mundial. Hoy, al otro lado del océano, en la magnífica ciudad de Nueva York, los "Lobos Blancos", liderados por Fabio Cannavaro, se alinearán para un amistoso de extrema seriedad contra una de las potencias más poderosas y renombradas de Europa: la selección nacional de Países Bajos. Este partido servirá como la última y más importante prueba para nuestros compatriotas para evaluar su fuerza y capacidades antes del próximo Mundial.

Puede consultar información detallada sobre la hora de inicio de este histórico encuentro y los rivales de nuestra selección nacional en la Copa del Mundo a través del siguiente calendario especialmente integrado:

LA ÚLTIMA PRUEBA DE NUESTRA SELECCIÓN NACIONAL Y EL GRUPO DEL MUNDIAL 2026

Hora del partido amistoso de hoy Sede del partido Nuestros rivales en el torneo de la Copa del Mundo 2026 (Grupo K) Hora de Taskent:

a las 23:45 inicio. EE. UU., Nueva York.

(Estadio bajo la mirada del mundo) Portugal — La patria de Cristiano Ronaldo, un gigante europeo.



Colombia — Un feroz representante de Sudamérica.



RD del Congo — Un equipo africano físicamente fuerte.

Este encuentro es la última oportunidad para el cuerpo técnico de llevar la condición física y táctica de los jugadores a un nivel ideal.

La gran batalla al otro lado del océano y las oraciones de millones

La participación de los "Lobos Blancos" en este prestigioso torneo marcará sin duda una nueva era para el fútbol uzbeko en su conjunto. Considerando que nuestros representantes, ubicados en el Grupo K del Mundial, se enfrentarán a rivales temibles como Portugal y Colombia, el partido de hoy contra la tierra de los tulipanes será una verdadera escuela de endurecimiento para nuestros chicos. Nuestros futbolistas no solo demostrarán su habilidad en los campos de Nueva York, sino que también emplearán todas sus fuerzas para defender el honor de toda su patria.

Comentario de Zamin: El simple hecho de que la selección de Uzbekistán haya llegado a la Copa del Mundo es la realización de un gran cuento de hadas. La llegada de la leyenda del fútbol mundial Fabio Cannavaro como entrenador principal y su transmisión de conocimientos tácticos a nuestros jugadores serán ciertamente evidentes en el partido de hoy contra Países Bajos. Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev y nuestras otras estrellas deben mostrar hoy cómo jugar bajo una intensa presión. Medir fuerzas con los pupilos de Ronald Koeman fue la elección correcta antes de enfrentarse a gigantes como Portugal y Colombia. Esta noche, todo Uzbekistán permanecerá despierto apoyando a sus favoritos frente a las pantallas. ¡Nuestra fe y nuestras oraciones están con ustedes, chicos!

¡Siga las transmisiones de texto y en vivo del partido de nuestra selección nacional contra Países Bajos, las opiniones exclusivas post-partido y los diarios del Mundial 2026 siempre con nosotros en las páginas de Zamin!