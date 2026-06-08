Lamine Yamal revela por qué lleva una muñequera

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Lamine Yamal revela por qué lleva una muñequera

La joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha revelado el secreto de por qué lleva una muñequera en cada partido. El talento, conocido por sus brillantes actuaciones en el mundo del fútbol, admitió que este hábito surgió de un incidente inesperado y por respeto a una leyenda del Real Madrid. Según Goal.com informa .

En una entrevista en su canal de YouTube, el canterano de La Masia explicó que la historia detrás de la muñequera tuvo un comienzo doloroso. «Golpeé la televisión mientras jugaba a la PlayStation y me lesioné los dedos; se hincharon mucho», admitió Yamal. Cuando bajó la hinchazón, decidió mantener el look en honor a Karim Benzema.

«Desde entonces llevo la venda en la mano. Me ayuda a sentirme como Karim Benzema. Bromearon sobre KB9 y decidí mantenerlo; creo que queda genial», añadió el joven delantero. También prometió dejarse barba y repartir regalos a los aficionados si gana el Mundial de 2026.

Yamal también habló de haber perdido la carrera al Balón de Oro 2025 frente a su excompañero Ousmane Dembélé. Según sus palabras, esta derrota fue beneficiosa para su desarrollo personal. «Entonces era aún joven y no entendía completamente lo que significaba ganar el Balón de Oro. La victoria de Dembélé fue buena para mí; me ayudó a crecer como persona», dijo Lamine Yamal.

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Nodirbek Razzokov
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