¿Se convertirá Jennifer Lopez en fan del Tottenham? Brett Goldstein lo explica

Los mundos de Hollywood y el norte de Londres colisionaron inesperadamente: la estrella de "Ted Lasso", Brett Goldstein, está intentando convertir a Jennifer Lopez en fan del Tottenham. El ganador del Emmy y acérrimo aficionado de los "Spurs" compartió recuerdos de la leyenda del club Harry Kane mientras trabajaba en un nuevo proyecto. Goal.com informa .

Durante la promoción de la nueva comedia de Netflix "Office Romance", Goldstein reveló que está guiando a la cantante y actriz hacia el estilo de vida "COYS" (Come On You Spurs). Cuando se le preguntó si había logrado reclutar a su colega para el Tottenham, Goldstein enfatizó que ella no tenía otra opción. "No tiene otra alternativa", dijo el actor a talkSPORT.

El ex capitán del club Harry Kane también tuvo un pequeño papel cameo en la película. El delantero inglés, que se unió al Bayern de Múnich en 2023, causó una impresión positiva en todos en el set. Goldstein elogió al delantero no solo por su habilidad, sino también por sus cualidades humanas: "Harry Kane no es solo un gran futbolista, sino una de las personas de corazón más puro que he conocido".

La propia Jennifer Lopez expresó su satisfacción con la participación del futbolista en la película. Según ella, la escena con el máximo goleador de la historia del Tottenham hizo reír a todos desde la primera lectura del guion. A pesar de las preocupaciones de los productores sobre cómo el futbolista manejaría el papel cómico, el resultado final fue un éxito.