Mientras los ojos del mundo se vuelven hacia el otro lado del océano y quedan solo unos días para el comienzo del cautivador festival futbolístico, no solo los expertos deportivos, sino también los grandes políticos continúan compartiendo sus predicciones. Uno de estos eventos intrigantes ocurrió en EE. UU. Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, una de las sedes del Mundial, organizó un juego interactivo único con periodistas, prediciendo los resultados de los partidos desde la fase de grupos hasta la final de la próxima Copa del Mundo. Las previsiones del político causaron una verdadera conmoción y acalorados debates en el mundo del fútbol.

La cadena de predicciones de Zohran Mamdani estuvo llena de resultados inesperados y sensacionales. En su opinión, ocurrirán verdaderas 'sensaciones' ya en la primera fase de playoffs, los octavos de final. Según la conjetura del alcalde, la selección de Brasil, cuna del fútbol, perderá inesperadamente ante el representante asiático, Japón, y abandonará el torneo prematuramente. En la misma etapa, los compatriotas de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal, tampoco podrán superar la barrera inglesa y se despedirán del Mundial.

Es natural que las predicciones del líder de la ciudad para las etapas siguientes también sorprendieran a los aficionados. Mamdani declaró que en el choque de los dos gigantes de América del Sur, específicamente en los cuartos de final, la selección de Colombia derrotaría al actual campeón, Argentina. Los ingleses, mientras tanto, derrotarán a los anfitriones, EE. UU., y a la fuerte España para llegar a las semifinales, pero caerán ante Francia en las puertas de la final.

El evento más interesante y lleno de drama ocurrirá en la final: según el alcalde, Francia perderá la batalla por el trofeo principal ante el representante africano, Marruecos, y Marruecos lucirá la corona mundial por primera vez en la historia. Colombia, habiendo derrotado a Inglaterra, completará el top tres.

Recordamos que este gran Mundial, que por primera vez en la historia incluirá a 48 equipos y se celebrará en los campos de EE. UU., México y Canadá, comenzará oficialmente el 11 de junio de este año. Observaremos juntos en los próximos días, en medio del calor del fútbol en vivo, cuánto se hacen realidad las sensacionales y audaces predicciones del político. ¡Manténganse atentos!

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