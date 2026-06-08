Koeman revela el secreto de los inusuales partidos entre Países Bajos y Uzbekistán...

Como se informó anteriormente, los aficionados al fútbol serán testigos esta noche de un evento inesperado e histórico: la selección nacional de Uzbekistán se enfrentará dos veces en un día al gigante europeo de los Países Bajos. Ronald Koeman, seleccionador del equipo neerlandés, compartió los detalles de este misterioso plan, explicando las razones reales de la decisión inesperada y el formato de los partidos.

Según el experimentado especialista, estos dos encuentros se organizarán con objetivos y formatos completamente diferentes. El primer enfrentamiento tendrá la categoría de amistoso oficial, compuesto tradicionalmente por dos tiempos completos de 45 minutos. Inmediatamente después de finalizar este partido, comenzará el segundo juego, que es extraoficial y a puerta cerrada. Este partido está programado para jugarse en un formato ligeramente reducido, con dos tiempos de 35 minutos.

Ronald Koeman no ocultó que el propósito de esta medida es probar las capacidades de todos los jugadores disponibles para la selección nacional. «Queremos dar a cada jugador convocado a la concentración suficiente tiempo de juego. Por lo tanto, mientras que los titulares jugarán principalmente en el primer partido, el segundo juego brindará una oportunidad a los suplentes que necesitan práctica de partido», enfatizó el entrenador neerlandés.

Cabe destacar que las selecciones nacionales de los Países Bajos y Uzbekistán nunca se han enfrentado en su historia, por lo que el partido de hoy será su primer encuentro histórico. Aunque este enfrentamiento se celebrará a puerta cerrada sin espectadores, el primer partido oficial se transmitirá en vivo por televisión y en línea. Este emocionante partido comienza a las 23:45, hora de Taskent. El segundo partido, destinado a los jugadores de reserva, no se transmitirá.

Estos partidos sirven como la última gran prueba para ambos equipos antes del prestigioso torneo al otro lado del océano. Como es sabido, la Copa del Mundo, organizada por EE. UU., Canadá y México y que contará con 48 selecciones nacionales por primera vez en la historia, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de este año. Los protegidos de Fabio Cannavaro, que debutan en este gran torneo, se enfrentarán a rivales serios en la fase de grupos. Nuestros representantes jugarán su primer partido contra Colombia el 18 de junio a las 07:00, hora de Taskent, luego contra Portugal el 23 de junio a las 22:00, y contra la selección de la RD del Congo el 28 de junio a las 04:30. ¡Deseamos grandes victorias a nuestros compatriotas en estos partidos históricos!

¡Sigan siempre los resultados de los partidos históricos contra los Países Bajos, las acaloradas discusiones posteriores y los últimos días de preparación de nuestra selección nacional para el Mundial 2026 en las páginas de Zamin!