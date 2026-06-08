Alyssa Thompson habla sobre su temporada de debut en el Chelsea

La estrella de la selección femenina de EE. UU., Alyssa Thompson, comenzó su carrera en Londres de manera brillante, estableciéndose como una de las jugadoras jóvenes más talentosas de la Women's Super League. La delantera, que se unió al Chelsea procedente del Angel City el verano pasado, admitió que superó sus objetivos internos para su temporada de debut. Según Goal.com informa .

La futbolista de 21 años marcó 9 goles en todas las competiciones, convirtiéndose en la segunda máxima goleadora del equipo. "Creo que rendí mucho mejor de lo que esperaba. Unirse a un club como el Chelsea es un gran honor y estoy feliz de trabajar en mí misma cada día", dijo Thompson en una entrevista con el sitio web oficial del club.

A pesar de los logros personales, los resultados del equipo no fueron los deseados. Después de seis títulos de liga consecutivos, las "Blues" bajo la dirección de Sonia Bompastor terminaron terceras en la liga. Además, cayeron ante el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA con un marcador global de 2-3.

Según Alyssa Thompson, estos reveses han unido aún más al equipo. Expresó su confianza en que el Chelsea volverá a su nivel tradicional y luchará por todos los trofeos en la temporada 2026-27. La jugadora se ha marcado el objetivo de conquistar no solo el título inglés, sino también el trono europeo la próxima temporada.