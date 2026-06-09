Cristiano Ronaldo no es un « extraterrestre »: Danilo habla de su excompañero

Cristiano Ronaldo suele ser retratado como una figura extraordinaria que destaca en el mundo del deporte debido a su pasión por la perfección. Sin embargo, su excompañero en el Real Madrid y la Juventus, Danilo, contó cómo era compartir vestuario con el cinco veces ganador del Balón de Oro. Según el defensa brasileño, la leyenda portuguesa es mucho más sincera y sencilla de lo que parece ante el público. Goal.com informa .

En una entrevista con The Athletic, Danilo trató de disipar las ideas erróneas sobre el delantero legendario. Según él, la estrella del Al-Nassr es muy abierta cuando las cámaras están apagadas, a pesar de sus logros y su incansable ética de trabajo. «La gente piensa que Cristiano es un extraterrestre, pero era un chico normal que reía y pasaba tiempo con su familia. Por supuesto, vive para el fútbol en casi todo lo que hace para mejorar cada día», dice Danilo.

Al mismo tiempo, Danilo reconoció el impulso profesional que ha mantenido al veterano delantero en un alto nivel durante más de veinte años. El defensa observó directamente cómo la mentalidad de Ronaldo influía en quienes le rodeaban. Señaló que, aunque Cristiano era más experimentado en el club turinés, animaba a sus compañeros a darlo todo en los entrenamientos y partidos.

Danilo también señaló similitudes entre el experimentado entrenador Carlo Ancelotti y Cristiano Ronaldo. Aunque ambos expertos han alcanzado la cima del deporte varias veces, no caen en la arrogancia en su trabajo. «Ancelotti es como Cristiano. Aunque es una de las personas más famosas del mundo del fútbol, vive con nosotros como una persona normal. Es humilde, y esa es una de las cualidades más importantes de los campeones. Ha ganado mucho, pero sigue trabajando como si no hubiera ganado nada», añadió.