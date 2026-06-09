Lamine Yamal explica por qué no ganar el Balón de Oro le benefició

La joven estrella del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, compartió sus pensamientos sobre el premio individual más prestigioso de su carrera. El futbolista adolescente admitió que creer que ganaría el Balón de Oro la última vez, pero perder finalmente, sirvió como un catalizador crucial para su crecimiento. Goal.com informa .

El extremo del FC Barcelona expresó abiertamente sus sentimientos de aquel momento en un vídeo de su canal de YouTube. "Para ser honesto, pensé que ganaría ese día. Pero creo que fue bueno para mí que Ousmane Dembélé ganara. Me permitió desarrollarme. Quizás aún no era mi momento", enfatizó el futbolista de 18 años.

Yamal también habló sobre la presión en la selección española y la victoria en la Eurocopa 2024. Según él, participar en torneos internacionales era emocionante al principio, pero con el tiempo aprendió a mantener la calma. "Solo era un niño, es normal estar nervioso al inicio de un torneo. Pero los partidos y torneos duran mucho, lo principal es cómo los terminas", dijo el delantero.

Además, al hablar de su ídolo, Lamine Yamal mencionó a la estrella brasileña que se convirtió en leyenda de su época en el estadio Spotify Camp Nou. "Siempre disfruto viendo los partidos de Neymar porque es mi ídolo", añadió Yamal. También reveló que actualmente sigue no solo a Neymar, sino también a los talentos de la Premier League inglesa y otras grandes ligas.