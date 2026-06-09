La selección de Uzbekistán logra una victoria histórica sobre Países Bajos

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La selección de Uzbekistán logra una victoria histórica sobre Países Bajos

¡Noticias emocionantes e históricas han llegado desde el otro lado del océano para los aficionados al fútbol uzbeko! La selección nacional de Uzbekistán, realizando una concentración en Nueva York antes de la Copa del Mundo, se enfrentó al gigante europeo de los Países Bajos en su segundo partido amistoso a puerta cerrada y logró poner a sus rivales de rodillas. Bajo la dirección de la leyenda del fútbol mundial Fabio Cannavaro, los 'Lobos Blancos' mostraron verdadero coraje y alta calidad en el campo, sellando una magnífica victoria por 2-1 sobre un fuerte oponente. Este triunfo sin duda elevará la moral de nuestros representantes antes del próximo Mundial.

Por acuerdo mutuo de ambos entrenadores, el partido se disputó a puerta cerrada, sin aficionados ni medios de comunicación, y el formato se ajustó ligeramente con cada mitad de 30 minutos. Sin embargo, la intensidad de la lucha en el campo no fue menor que en los partidos oficiales. Los jugadores talentosos y ágiles de nuestra plantilla, Azizbek Amonov y Avazbek Olmasaliev, demostraron gran calidad, apuntando con precisión a la portería rival y anotando los goles de esta victoria histórica. Los europeos solo pudieron responder una vez.

El cuerpo técnico dio oportunidad a casi todos los miembros del equipo en este partido de prueba y revisó a fondo los esquemas tácticos. Los siguientes jugadores defendieron el honor de nuestra patria en este encuentro: Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, Olmasaliev, Rakhmonaliyev, Jaloliddinov, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov y Hamdamov. El juego ordenado demostrado en cada línea dio sus frutos al final, abriendo una nueva página en la historia del fútbol uzbeko.

¡Sigan los primeros pasos de nuestra selección nacional en la Copa del Mundo, las últimas noticias exclusivas desde los campos verdes de EE. UU., análisis de partidos y opiniones de las estrellas del fútbol siempre con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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