A solo dos días de la ceremonia de apertura oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esperada con ansias en todo el mundo, ocurrió un incidente inesperado que provocó gran controversia y debate. El comité organizador del torneo decidió cancelar completamente la cuota oficial de entradas asignada a los aficionados de la selección nacional de Irán. La Federación de Fútbol de Irán emitió un comunicado oficial sobre esta noticia desagradable y sorprendente, y la apelación se publicó en el portal de la agencia de noticias más grande y prestigiosa del mundo, Reuters .

Según fuentes internacionales, miles de aficionados al fútbol iraníes, que habían planificado meticulosamente sus viajes con meses de antelación confiando en las normativas previamente confirmadas y anunciadas, se encuentran ahora en una situación difícil. Muchos seguidores que compraron billetes de avión costosos, reservaron hoteles e incurrieron en gastos de viaje significativos para llegar a suelo estadounidense, ahora están completamente privados de la oportunidad de ver en vivo los partidos históricos de su querida selección nacional desde las gradas del estadio.

"Muchos aficionados al fútbol iraníes habían tomado todas las medidas necesarias y elaborado planes para asistir a los partidos, basándose en el proceso transparente anunciado previamente por los organizadores. Sin embargo, se tomó una decisión tan estricta e incomprensible específicamente contra nuestros aficionados en vísperas del inicio del torneo", declararon funcionarios de la Federación de Fútbol de Irán, expresando su descontento y pesar. Esta situación está causando amplias discusiones en la comunidad futbolística.

Cabe destacar que, según los resultados del sorteo, la selección nacional de Irán está programada para jugar todos sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en campos estadounidenses. Según el calendario del torneo, los representantes asiáticos se enfrentarán a rivales duros en el grupo: la potencia europea Bélgica, el representante africano Egipto y el talentoso equipo de Oceanía, Nueva Zelanda. Tras la decisión de los organizadores, la selección de Irán tendrá que jugar sus partidos en EE. UU. sin el apoyo moral directo de los aficionados.

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