Jose Mourinho quiere llevar a Nico Schlotterbeck al Real Madrid

Según los últimos informes, el defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, podría continuar su carrera en la capital española. Se dice que el nuevo entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, es un ferviente admirador del futbolista alemán y desea ficharlo durante la ventana de transferencias de verano. Así lo reporta Goal.com informe .

El propio Nico Schlotterbeck ha enfatizado en varias ocasiones en conversaciones con su círculo cercano que jugar en el "Bernabeu" es su sueño de toda la vida. Aunque el defensa de 26 años renovó su contrato hasta 2031 en abril, el acuerdo incluye una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros. Esta situación podría convertirse en un escenario desagradable para el Dortmund.

Junto con el Real Madrid, el Liverpool también es considerado uno de los principales candidatos por este futbolista. El Liverpool se ve obligado a reforzar su línea defensiva ya que no pudo firmar un nuevo contrato con Ibrahima Konate. Se espera que Konate se una al "club blanco" como agente libre. Florentino Perez había insinuado este traspaso antes de ser reelegido presidente.

El Real Madrid enfrenta serios problemas en la defensa. Eder Militao está fuera por mucho tiempo debido a una lesión grave, y Antonio Rudiger no puede participar en todos los partidos debido a su edad y lesiones recurrentes. Además, se espera que David Alaba deje el equipo. Por lo tanto, el fichaje de Schlotterbeck no supondrá una carga financiera para el club.

Florentino Perez había prometido formar una plantilla competitiva para Jose Mourinho, quien regresó al equipo, durante su campaña electoral. Tras terminar la temporada anterior sin títulos, el Real Madrid ahora quiere reforzar su defensa central con nombres como Nico Schlotterbeck e Ibrahima Konate.