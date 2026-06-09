Motivo revelado: Por qué Kenneth Eichhorn rechazó la oferta del Liverpool

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Motivo revelado: Por qué Kenneth Eichhorn rechazó la oferta del Liverpool

El Liverpool FC fracasó en su intento de fichar al talentoso adolescente Kenneth Eichhorn del Hertha BSC. El futbolista, muy valorado, rechazó oficialmente un traslado a Anfield, priorizando su desarrollo deportivo. El joven talento prefiere quedarse en Alemania, lo que ha intensificado la pugna por su firma entre el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig antes del cierre del mercado. Según Goal.com informa .

Según el periodista de Sky Sport Germany Florian Plettenberg, el club de Merseyside dedicó un tiempo considerable al acuerdo, pero finalmente recibió un rechazo. El gigante inglés había ofrecido un proyecto atractivo para Eichhorn con el fin de reforzar su cantera. Sin embargo, el jugador eligió otro camino para su futuro, arruinando los planes de fichajes de verano del club de la Premier League.

Se dice que la oferta presentada por el Liverpool fue la más atractiva, tanto financiera como institucionalmente. Plettenberg señaló que la cantidad ofrecida por los ingleses al joven de 16 años superaba las ofertas de todos los clubes alemanes interesados. No obstante, Eichhorn prefirió permanecer en un entorno familiar y mantener la estabilidad deportiva.

Los grandes de la Bundesliga mantienen una seria disputa por el mediapunta, valorado actualmente en 20 millones de euros. Mientras el Bayer Leverkusen ejerce presión para un traspaso definitivo, el RB Leipzig sigue manteniendo sus opciones. Eichhorn disputó 20 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, marcando 2 goles.

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Nodirbek Razzokov
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