En vísperas del histórico Mundial, que todo el país ha estado esperando con anticipación y gran emoción, llegaron noticias inesperadas y sensacionales de la selección nacional de Uzbekistán. Jaloliddin Masharipov, uno de los futbolistas más experimentados del país y el líder y capitán de larga data de la selección nacional, ha sido eliminado de la plantilla oficial final de 26 jugadores para el torneo. Esta inesperada noticia fue anunciada al público por el reconocido periodista deportivo Jaloliddin Qobiljonov, citando sus fuentes. Según información de insiders, nuestro habilidoso centrocampista ha sido oficialmente excluido de la lista ampliada anunciada por el entrenador principal.

Sin embargo, los aficionados no tienen motivo para desesperarse, ya que se ha convocado a una de las estrellas jóvenes más talentosas y brillantes del país para llenar el vacío en la plantilla. Ruslanbek Jiyanov, un habilidoso extremo que ha estado ofreciendo actuaciones destacadas e intensas en el campeonato doméstico con el Navbahor Namangan, ha sido invitado a unirse a la delegación de la selección nacional en lugar de Jaloliddin Masharipov. Los expertos creen que la gran velocidad y el fuerte regate de Jiyanov en el campo pueden inyectar nueva energía y gran entusiasmo en la línea ofensiva de nuestro equipo en los próximos partidos del Mundial.

Cabe señalar que los Lobos Blancos jugarán su histórico partido de debut en este gran Mundial, su primera participación, contra Colombia, uno de los gigantes más fuertes de Sudamérica, el 18 de junio de este año. Además, nuestros representantes se enfrentan a otros dos duelos serios y emocionantes en la fase de grupos: los protegidos de Fabio Cannavaro se enfrentarán a la selección de Portugal, compatriotas de la leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, el 23 de junio, mientras que el último partido decisivo del grupo se celebrará el 28 de junio contra la físicamente fuerte selección del Congo de África. ¡En nombre de todos nuestros aficionados, deseamos a la selección nacional triunfos históricos y grandes victorias en los próximos partidos del Mundial 2026!

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