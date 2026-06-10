Joshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el Bayern

·0·Deportes
Joshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el Bayern

El centrocampista del Bayern, Joshua Kimmich, ha hablado abiertamente sobre lo cerca que estuvo de dejar el club durante un periodo de incertidumbre. En el documental "Captain Kimmich" filmado por la ZDF, el internacional alemán reveló que, después de que la directiva del club indicara que estaban dispuestos a venderlo, consideró seriamente una oferta atractiva del PSG. Así lo informa Goal.com .

Con un año restante en su contrato, el futuro de Kimmich estaba en duda debido a desacuerdos con el consejo de supervisión del Bayern. El director deportivo Max Eberl le dijo al jugador: "Si quieres irte, estamos listos para venderte; la oportunidad existe". Estas palabras cambiaron la actitud del jugador hacia el club tras muchos años de trayectoria.

Aprovechando la situación, la directiva del Paris Saint-Germain, concretamente Luis Enrique y Luis Campos, hizo todo lo posible para atraer al jugador a su proyecto. Luis Campos incluso visitó personalmente la casa de Kimmich para llevar a cabo las negociaciones. Según el jugador, los parisinos tenían todo preparado para su familia y sus cuatro hijos, incluyendo escuelas y vivienda.

Kimmich describió las condiciones financieras ofrecidas por el PSG como "una locura". "El aspecto financiero era muy, muy loco. Pero no quería que ese fuera el factor decisivo", enfatizó el centrocampista de 31 años. En aquel momento, estimaba sus posibilidades de quedarse en Múnich en solo un 5 por ciento.

Sin embargo, las nuevas negociaciones con Max Eberl y Christoph Freund terminaron positivamente. En marzo de 2025, Joshua Kimmich decidió extender su contrato actual con el Bayern hasta 2029, eligiendo permanecer en el club récord de Alemania.

BayernPSGJoshua KimmichFichajeFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sebastian Kehl rechaza la oferta del TottenhamSebastian Kehl rechaza la oferta del TottenhamHoy, 17:52Tottenham ficha a Marcos SenesiTottenham ficha a Marcos SenesiHoy, 17:34José Mourinho vuela a España para firmar contrato con el Real MadridJosé Mourinho vuela a España para firmar contrato con el Real MadridHoy, 17:17Roberto De Zerbi tiene en la mira a varios jugadores para el TottenhamRoberto De Zerbi tiene en la mira a varios jugadores para el TottenhamHoy, 16:59Jamshid Saidov nombrado de nuevo entrenador principal de QizilqumJamshid Saidov nombrado de nuevo entrenador principal de QizilqumHoy, 16:47Jamie Carragher: Jude Bellingham podría ser suplente en el Mundial 2026Jamie Carragher: Jude Bellingham podría ser suplente en el Mundial 2026Hoy, 16:36
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán