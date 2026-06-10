Joshua Kimmich admite que estuvo cerca de dejar el Bayern

El centrocampista del Bayern, Joshua Kimmich, ha hablado abiertamente sobre lo cerca que estuvo de dejar el club durante un periodo de incertidumbre. En el documental "Captain Kimmich" filmado por la ZDF, el internacional alemán reveló que, después de que la directiva del club indicara que estaban dispuestos a venderlo, consideró seriamente una oferta atractiva del PSG. Así lo informa Goal.com .

Con un año restante en su contrato, el futuro de Kimmich estaba en duda debido a desacuerdos con el consejo de supervisión del Bayern. El director deportivo Max Eberl le dijo al jugador: "Si quieres irte, estamos listos para venderte; la oportunidad existe". Estas palabras cambiaron la actitud del jugador hacia el club tras muchos años de trayectoria.

Aprovechando la situación, la directiva del Paris Saint-Germain, concretamente Luis Enrique y Luis Campos, hizo todo lo posible para atraer al jugador a su proyecto. Luis Campos incluso visitó personalmente la casa de Kimmich para llevar a cabo las negociaciones. Según el jugador, los parisinos tenían todo preparado para su familia y sus cuatro hijos, incluyendo escuelas y vivienda.

Kimmich describió las condiciones financieras ofrecidas por el PSG como "una locura". "El aspecto financiero era muy, muy loco. Pero no quería que ese fuera el factor decisivo", enfatizó el centrocampista de 31 años. En aquel momento, estimaba sus posibilidades de quedarse en Múnich en solo un 5 por ciento.

Sin embargo, las nuevas negociaciones con Max Eberl y Christoph Freund terminaron positivamente. En marzo de 2025, Joshua Kimmich decidió extender su contrato actual con el Bayern hasta 2029, eligiendo permanecer en el club récord de Alemania.