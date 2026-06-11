Ante la proximidad de la emocionante Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el mundo del fútbol está centrado en las declaraciones sobre las selecciones nacionales y sus estrellas. En particular, han surgido comentarios sensacionales desde el campamento de Colombia, uno de los equipos más peligrosos del torneo y rival de grupo de la selección nacional de Uzbekistán. El experimentado centrocampista y estrella legendaria James Rodríguez compartió sus reflexiones sobre si su compañero de equipo Luis Díaz podría convertirse en el ganador del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol moderno.

En una conversación con periodistas, James reconoció específicamente el alto nivel de habilidad de su compatriota y expresó una gran confianza en él:

«¿Puede Díaz ganar el Balón de Oro en un futuro próximo? ¿Por qué no? Personalmente, creo que actualmente es uno de los 5 jugadores más fuertes y enérgicos del planeta. Su velocidad en el campo y su capacidad para tomar decisiones son fenomenales. Si tenemos un buen desempeño en este Mundial y llegamos a las etapas finales por el trofeo principal, Luis podría ganar legítimamente este prestigioso premio», enfatizó James Rodríguez.

Detrás de las palabras del experimentado mediapunta hay bases y números muy serios. Cabe señalar que el extremo colombiano Luis Díaz disputó un total de 51 partidos en todas las competiciones oficiales a nivel de clubes y selección durante la temporada 2025/2026, anotando 26 goles. Además, dio 23 asistencias, convirtiéndose en un verdadero símbolo de productividad y consistencia.

Sin duda, un rival en tan gran estado de forma representa una seria amenaza para nuestros representantes. Como recordatorio, la selección nacional de Colombia luchará por un lugar en la siguiente ronda en el Grupo K contra el Portugal liderado por Cristiano Ronaldo, la resiliente RD Congo y nuestra querida selección nacional de Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro.

Cabe destacar que el primer enfrentamiento histórico entre Uzbekistán y Colombia, que está estableciendo récords absolutos de venta de entradas para el Mundial, tendrá lugar el 18 de junio en los campos verdes de México. ¡Esperamos que nuestros compatriotas puedan frenar a estrellas peligrosas como Luis Díaz y ofrecer una victoria inolvidable a nuestros millones de aficionados!

¡Siga los detalles de la batalla histórica de la selección nacional de Uzbekistán contra Colombia, el duelo entre Luis Díaz y Eldor Shomurodov en el campo, y todas las noticias exclusivas y candentes del Mundial con nosotros en las páginas de Zamin!