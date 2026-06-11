Trent Alexander-Arnold podría perder su puesto de titular en el Real Madrid

El lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, ha sido advertido de que podría enfrentarse a una seria competencia tras la llegada del nuevo entrenador, Jose Mourinho. El exdelantero de la Premier League, Jimmy Floyd Hasselbaink, cree que si el técnico portugués prioriza la estabilidad defensiva sobre el despliegue ofensivo, Denzel Dumfries podría desplazar al inglés del once inicial. Así lo informa Goal.com .

Según Sky Sports, Jose Mourinho llegó a Madrid el miércoles y finalizó los detalles del contrato para comenzar oficialmente su trabajo en julio. La directiva del "Club Blanco" trabaja en los fichajes del jugador del Inter, Denzel Dumfries, y del defensa central del Liverpool, Ibrahima Konate, para reforzar la línea defensiva. Esto ha sido una noticia inesperada para Alexander-Arnold, quien ya se había perdido la convocatoria de Inglaterra para la Copa del Mundo debido a lesiones.

Hasselbaink destacó que el estilo de Mourinho se basa más en la disciplina defensiva. "Si hablamos de Mourinho, las posibilidades de Dumfries son muy altas porque Jose exige ante todo tareas defensivas a un defensa. Todos conocemos las cualidades de Trent, pero es más útil en ataque. Sin embargo, tener dos tipos de defensas diferentes es un gran lujo para un entrenador", afirma el exjugador.

Con la salida prevista de Dani Carvajal el 30 de junio, la presión sobre Alexander-Arnold, de 27 años, aumentará aún más. A pesar de ello, los expertos no le aconsejan regresar a la Premier League. Hasselbaink opina que Trent debería quedarse en Madrid para demostrar su carácter y desarrollar otras facetas de su juego.