Desacuerdo contractual entre Harry Kane y el Bayern

Han surgido problemas inesperados en las negociaciones entre Harry Kane y el Bayern. Aunque el capitán de la selección inglesa sigue siendo el delantero principal del club muniqués, las conversaciones sobre una extensión de contrato han llegado a un punto muerto. Según Kicker, las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la duración y las condiciones financieras del nuevo acuerdo. Esto es reportado por Goal.com informa .

Aunque el acuerdo actual es válido hasta 2027, varios clubes europeos adinerados están siguiendo la situación de cerca. Si la directiva del Bayern no logra llegar a un acuerdo con Kane antes de la Copa del Mundo, podrían verse obligados a considerar ofertas importantes en el mercado de fichajes de verano. Se dice que los representantes del delantero ya están recibiendo interés de varios equipos.

La temporada pasada, Harry Kane jugó 51 partidos con el Bayern en todas las competiciones, anotando 61 goles y dando 7 asistencias. Logró el "doblete" en Alemania con su equipo y llegó a las semifinales de la Champions League. Además, ganó la Bota de Oro europea con 36 goles, superando a rivales como Erling Haaland.

El delantero de 32 años se considera uno de los principales candidatos al Balón de Oro. En una entrevista con L'Equipe, destacó: "Teniendo en cuenta los trofeos que he ganado y los goles que he marcado esta temporada, está claro que estoy en la carrera. Especialmente si la selección inglesa gana la Copa del Mundo, no es difícil imaginar que el premio sea para un jugador inglés."