La fiesta del fútbol más esperada del año, la Copa Mundial 2026, entra en su fase intensa al otro lado del océano. Mientras el mundo mira hacia los campos de EE. UU., México y Canadá, expertos y exestrellas comparten sus predicciones. Entre ellos, el exdefensa de la selección rusa, Dmitriy Kuznetsov, quien brilló en el club español Espanyol, expresó sus deseos para el torneo.

El experimentado exjugador reveló a qué equipos apoya en este Mundial:

— "En este Mundial, sigo los partidos de España y Uzbekistán con especial emoción. La razón por la que elegí a los ibéricos es clara: jugué en La Liga, una de las cinco grandes, y ese fútbol me es muy cercano. En cuanto a Uzbekistán, este país está muy unido a Rusia. Por eso, el éxito de los jugadores uzbekos es muy valioso para mí. Deseo sinceramente que la selección llegue a la fase de eliminación directa (octavos de final). Clasificarse por primera vez en su historia es ya un gran logro y un ejemplo de coraje. Como favoritos, señalo a Argentina, Brasil y Francia — especialmente los franceses, con una plantilla muy sólida. Asimismo, Portugal, la tierra de Cristiano Ronaldo, podría dar la sorpresa", destacó Dmitriy Kuznetsov.

Recordemos que este prestigioso torneo, que comenzó el 11 de junio y termina el 19 de julio, cuenta por primera vez con 48 selecciones compitiendo por el título.

El calendario histórico de nuestra selección

Los aficionados están emocionados porque Uzbekistán está en el Grupo K. Nuestros representantes enfrentarán a gigantes mundiales. Aquí tienen el calendario según la hora de Taskent:

Jornada Rival Fecha y hora (Taskent) Importancia 1ª jornada Colombia 18 de junio, 07:00 Debut contra el gigante sudamericano liderado por Luis Díaz y James Rodríguez. 2ª jornada Portugal 23 de junio, 22:00 Duelo ante la potencia europea liderada por la leyenda viviente Cristiano Ronaldo. 3ª jornada RD Congo 28 de junio, 04:30 El partido decisivo para definir el pase a la siguiente fase.

¡Deseamos mucho éxito a nuestros representantes en este viaje histórico!

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