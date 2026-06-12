Gran limpieza en el Tottenham: se espera que Richarlison deje el equipo

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Gran limpieza en el Tottenham: se espera que Richarlison deje el equipo

El Tottenham planea una renovación profunda de su plantilla durante el mercado de fichajes de verano. En una entrevista con GOAL, el exjugador Danny Murphy señaló que el delantero brasileño Richarlison podría convertirse en una "víctima" del proyecto de Roberto De Zerbi y ser vendido. Así lo informa Goal.com .

El club del norte de Londres ha tenido que luchar por la permanencia en la Premier League inglesa durante las dos últimas temporadas. Aunque Ange Postecoglou puso fin a una sequía de 17 años sin títulos al ganar la Europa League en 2025, los resultados del equipo en el campeonato nacional (17.º puesto) no convencieron a la directiva. Tras el paso de entrenadores como Thomas Frank e Igor Tudor, el técnico italiano Roberto De Zerbi logró sacar al equipo de la zona de peligro.

Ahora, el club debe reforzar su plantilla para recuperar su posición en el "Big Six". Para ello, se necesitan fondos para nuevos fichajes, y la venta de Richarlison podría ser una de las principales fuentes de ingresos. El delantero de 29 años, fichado del Everton por 50 millones de libras en 2022, solo ha logrado marcar 32 goles en 133 partidos.

Danny Murphy opina que a Roberto De Zerbi le gusta el pressing alto y el fútbol intenso. Aunque Dominic Solanke, miembro de la plantilla actual, encaja en este estilo, su propensión a las lesiones obliga al entrenador a buscar un nuevo delantero centro. Con solo 12 meses restantes en el contrato de Richarlison, la probabilidad de su traspaso aumenta.

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Nodirbek Razzokov
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