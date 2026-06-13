Cristiano Ronaldo rechaza las dudas sobre su estado físico

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Cristiano Ronaldo rechaza las dudas sobre su estado físico

El capitán de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha rechazado firmemente las preocupaciones sobre su estado físico antes de la Copa Mundial de 2026. El legendario delantero, que tuvo una temporada prolífica en Arabia Saudita, prometió dar una gran alegría al pueblo portugués y tener éxito en el torneo. El equipo terminó su entrenamiento en la base Cidade do Futebol antes de dirigirse al torneo en los EE. UU. Así lo informa Goal.com .

Hablando en nombre del equipo que dominó la fase de clasificación con 20 goles en seis partidos, Ronaldo mostró su confianza. El veterano delantero de 41 años está a punto de hacer historia al participar en su sexta fase final de la Copa Mundial consecutiva junto a Lionel Messi. Cuando se le preguntó sobre su estado físico, respondió: "¿No ven los partidos? Estoy en buena forma".

Al hablar de que Portugal es uno de los favoritos del torneo, Ronaldo se mantuvo cauteloso. Señaló que el equipo tiene una generación muy talentosa, pero que muchos factores, incluidas situaciones incontrolables durante el juego, juegan un papel importante para ganar. Su objetivo principal es terminar primero en el grupo y avanzar paso a paso con confianza.

Admitiendo que el proceso de preparación fue duro, Ronaldo dijo que los verdaderos campeones se revelan cuando los partidos se calientan. Portugal comenzará su camino el 17 de junio en el Houston Stadium de Texas contra la selección nacional de la RD del Congo. Ronaldo, que ha participado en 30 goles con el Al-Nassr, tiene la intención de continuar con esta forma en la selección nacional.

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Nodirbek Razzokov
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