Rui Costa: José Mourinho se habría ido incluso si Florentino Pérez hubiera perdido

El presidente del Benfica, Rui Costa, reveló detalles inesperados sobre la salida de José Mourinho del equipo. Según él, la marcha del entrenador estaba decidida independientemente del resultado de las elecciones presidenciales del Real Madrid. Costa enfatizó que el traspaso de Mourinho al club madrileño era inevitable y que se había llegado a un acuerdo. Así lo informa Goal.com informa .

El presidente explicó que José Mourinho había manifestado abiertamente que aceptaría la oferta del Real Madrid si Florentino Pérez ganaba. Sin embargo, incluso si Pérez hubiera perdido las elecciones, el técnico portugués no tenía intención de quedarse en el Benfica. Rui Costa dijo que entendió que había llegado el momento de despedirse del entrenador en el Estádio da Luz.

"El Benfica solo tenía que esperar el resultado de las elecciones del Real Madrid. Todo el mundo entendía que si Florentino ganaba, él sería el entrenador del club madrileño. Pero la situación era tal que, en cualquier caso, habría dejado su puesto como entrenador principal del Benfica por mutuo acuerdo amistoso", dijo Costa en una conferencia de prensa.

Rui Costa admitió que el club intentó retener a Mourinho a largo plazo, pero la situación cambió una vez que apareció la opción del Real Madrid. Afirmó que no se sintió traicionado por la decisión del entrenador, sino que respeta su elección. Costa añadió que se le ofreció una renovación de contrato, pero José Mourinho eligió otro camino.