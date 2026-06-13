Rui Costa: José Mourinho se habría ido incluso si Florentino Pérez hubiera perdido

·1·Deportes
Rui Costa: José Mourinho se habría ido incluso si Florentino Pérez hubiera perdido

El presidente del Benfica, Rui Costa, reveló detalles inesperados sobre la salida de José Mourinho del equipo. Según él, la marcha del entrenador estaba decidida independientemente del resultado de las elecciones presidenciales del Real Madrid. Costa enfatizó que el traspaso de Mourinho al club madrileño era inevitable y que se había llegado a un acuerdo. Así lo informa Goal.com informa .

El presidente explicó que José Mourinho había manifestado abiertamente que aceptaría la oferta del Real Madrid si Florentino Pérez ganaba. Sin embargo, incluso si Pérez hubiera perdido las elecciones, el técnico portugués no tenía intención de quedarse en el Benfica. Rui Costa dijo que entendió que había llegado el momento de despedirse del entrenador en el Estádio da Luz.

"El Benfica solo tenía que esperar el resultado de las elecciones del Real Madrid. Todo el mundo entendía que si Florentino ganaba, él sería el entrenador del club madrileño. Pero la situación era tal que, en cualquier caso, habría dejado su puesto como entrenador principal del Benfica por mutuo acuerdo amistoso", dijo Costa en una conferencia de prensa.

Rui Costa admitió que el club intentó retener a Mourinho a largo plazo, pero la situación cambió una vez que apareció la opción del Real Madrid. Afirmó que no se sintió traicionado por la decisión del entrenador, sino que respeta su elección. Costa añadió que se le ofreció una renovación de contrato, pero José Mourinho eligió otro camino.

José MourinhoReal MadridBenficaRui CostaFlorentino Pérez
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

José Mourinho comienza una renovación radical de la plantilla del Real MadridJosé Mourinho comienza una renovación radical de la plantilla del Real MadridHoy, 07:39Robo en la concentración de Inglaterra: sustraen las botas de Kane y BellinghamRobo en la concentración de Inglaterra: sustraen las botas de Kane y BellinghamHoy, 07:35¿Puede Florian Wirtz demostrar su valía en el Liverpool¿Puede Florian Wirtz demostrar su valía en el LiverpoolHoy, 07:16City desiste de pagar 120 millones de libras por Elliot AndersonCity desiste de pagar 120 millones de libras por Elliot AndersonHoy, 06:59La participación de Neymar en el Mundial, en duda: ¿Cuándo volverá la estrella brasileña?La participación de Neymar en el Mundial, en duda: ¿Cuándo volverá la estrella brasileña?Hoy, 06:52Cristiano Ronaldo rechaza las dudas sobre su estado físicoCristiano Ronaldo rechaza las dudas sobre su estado físicoHoy, 06:50
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe
El Real Madrid toma una decisión final sobre Kylian Mbappe